Mónica Oltra consigue que un ultra se disculpe por las amenazas al exsenador de Compromís Carles Mulet

En enero de 2023, tras la retirada de la cruz franquista del Parque Ribalta de Castelló, el entonces senador de Compromís Carles Mulet recibió varias amenazas procedentes de un hombre que los publicó en páginas del grupo ultra España 2000. Entre los mensajes que el senador recibió en redes sociales estaban: “Mira todos los días debajo de tu coche” o “Sabemos donde vives así que no provoques si no quieres estar en un ataúd o ir de entierro”. El senador, que ya había recibido multitud de mensajes intimidantes, denunció estos en la Guardia Civil de Castellón, que se hizo cargo de la investigación.

A los pocos meses, los agentes localizaron al individuo que publicó las amenazas en Facebook, comprobaron con la plataforma la veracidad de su identidad y arrancó un procedimiento por la vía penal. Año y medio más tarde, el denunciado y el exsenador han llegado a un acuerdo de conformidad para evitar el juicio: en lugar de dos años de prisión para el ultra, el caso se salda con unas disculpas públicas en los mismos espacios en los que escribió las amenazas.

El acuerdo de conformidad llegó este martes y el mismo día el autor de las amenazas procedió con la disculpa. El contenido lo ha dado a conocer el propio Mulet, quien ha sido asesorado en el procedimiento por Mónica Oltra. La exvicepresidenta del Consell, que regresó a la abogacía hace un año, es quien ha fomentado el pacto para conseguir un acto de “reparación y rectificación” con la defensa del simpatizante de España 2000, formación que a ella misma la ha perseguido en los tribunales.

“En un mundo en que la gente no quiere dialogar sino ganar, no quiere convencer sino vencer, a veces encontramos caminos para resolver conflictos graves y ofensas donde las personas somos capaces de reflexionar, rectificar y perdonar”, escribe la abogada en su perfil de Linkedin, donde ha comentado el acuerdo.

Mulet, que recalca el trabajo de la Guardia Civil, destaca que han sido partidarios de esta opción para “demostrar que no somos como ellos”. “Esto es parte del civismo”, destaca en conversación con elDiario.es, apuntando que es “otra forma de arreglar las cosas”. “Es la filosofía de Mónica [Oltra], que cuando todo está tan crispado, optar por este método de resolver conflictos. Es hacer un poco de pedagogía”, comenta el exsenador. “No va de punitivismo, ni de ojo por ojo, no repara el daño hecho, pero espero que sirva para que el sujeto no lo vuelva a hacer”, escribe en su cuenta de X.

En la disculpa, el ultra escribe que las publicaciones denunciadas “no tienen amparo en ningún derecho o libertad fundamental y, sin embargo, sí dañan personalmente y vulneran los derechos del Sr Mulet y sus familiares (...) Entiendo que esta manera de proceder no tiene cabida en un estado democrático y rompe las reglas de la convivencia pacífica”.

El senador de Compromís asistió a la retirada de la cruz franquista por parte del Ayuntamiento de Castelló, avalada por una jueza tras una querella de Vox y de la entidad ultraconservadora 'Abogados Cristianos', y recibió un aluvión de insultos y amenazas en redes sociales, como otros cargos públicos de la formación valencianista.