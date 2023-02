Mónica Oltra: “Una compañera de Compromís me dijo que el PSOE me quería enviar al Senado”

La exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este jueves que una compañera de Compromís le advirtió de que el PSOE le quería “enviar al Senado”, afirmación a la que ha desvelado que contestó que en la Cámara Alta la coalición ya tenía a Carles Mulet, quien “lo hace de puta madre”. “No le podía sustituir porque no lo puedo hacer mejor que él”, ha expresado.

“A mí me querían enviar -al Senado-, te lo juro, me lo dijo una -compañera- de Compromís, que los del PSOE me querían enviar al Senado”, ha desvelado Oltra durante el acto de presentación del libro 'Carles Mulet, una temporada al Senat', del senador de Compromís Carles Mulet, tras criticar que esta cámara se había convertido en “un cementerio de elefantes” donde recaían los políticos cuando “les retiraban de la vida pública”.

La exvicepresidenta de la Generalitat, que ha centrado buena parte de su intervención en comentar asuntos sobre la Cámara Alta y su funcionamiento y, a la vez, alabar el trabajo que Mulet desarrolla en ésta, ha asegurado que a su compañera de coalición le contestó entonces que en el Senado ya estaba Carles Mulet, quien “lo hace de puta madre”. “No le podía sustituir porque no lo puedo hacer mejor que él”, ha expresado.

Oltra ha cargado contra las prácticas de determinados partidos políticos que propiciaron que la ciudadanía “asumiera colectivamente” que el Senado era un órgano “absolutamente inútil”. “Esta que ha sido alcaldesa, la enviamos al Senado”, ha ironizado al respecto.

“Era donde se derivaban a las personas que habían estado en primer línea política y, para no enviarles a su casa, lo hacían al Senado”, ha criticado. Frente a ello, ha defendido la labor del representante de Compromís en la cámara, de quien ha asegurado que ha llegado a marcar “un antes y un después”. “El Senado era el cementerio de los elefantes”, ha sostenido.

Oltra ha reivindicado que la Cámara Alta es un órgano “importante” y, como tal, ha incidido en la necesidad de dotarle de “más utilidad” así como de “otra función” bajo “el encaje de la Constitución” para que evitar que sea un órgano “de segunda lectura”.

Mulet “ha hecho lo que tenía que hacer”

La exvicepresidenta ha puesto en valor el papel del senador de Compromís durante su trayectoria en el Senado: “Ha hecho lo que tenía que hacer. Todos los días ponía un espejo frente al poder de lo que la política podía hacer por la gente”.

En este sentido, ha definido a su compañero de coalición como “un tío de izquierdas, con conciencia de clase, con una ética inquebrantable y una persona en la que se puede confiar”. “Carles Mulet me hace seguir confiando en la política”, ha asegurado.

“Es un suicidio”

Por su parte, el senador de Compromís, que ha devuelto los elogios a la ex vicepresidenta, ha destacado la figura de Oltra como representante política y, sobre las candidaturas de la coalición para las próximas elecciones autonómicas, ha considerado que es “un suicidio” acudir a la cita con las urnas “cuando el principal referente lo tenemos en casa”.

“Es una vergüenza que esta mujer -Oltra- esté en casa, porque todo lo que se ha conseguido no sería lo mismo sin ella”, ha reivindicado.

El senador, en su libro 'Carles Mulet, una temporada en el Senado', narra en formato de entrevista las anécdotas, historias y experiencias que ha vivido dentro del órgano desde 2015. La periodista Emma Zafón ha sido la encargada de redactar la publicación de manera “completamente libre”, según ha afirmado el propio Mulet, para poder hacer “un repaso por toda su etapa” en el Senado.

Además, el libro cuenta con capítulos temáticos en los que se habla de diferentes cuestiones que se han tratado en el Senado durante todos estos años y contiene códigos QR desde donde los lectores pueden visualizar discursos del senador de Compromís o información relacionada con el tema.