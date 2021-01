Naiara Davó, sobre su inmediata destitución como portavoz de Podem: "Las agresiones internas dividen, en otros territorios nos hemos quedado sin representación"

Podemos es un partido en permanente conflicto entre sus sensibilidades. Este sábado, la formación morada en la Comunitat Valenciana afrontará uno de sus consejos de dirección más tensos desde sus orígenes. El equipo que coordina Pilar Lima como secretaria general lleva este sábado al Consejo Ciudadano autonómico, órgano de dirección del partido, el cese de la portavoz parlamentaria, Naiara Davó, que se comunicó al grupo el jueves por la mañana. La dirección argumenta que la portavocía de Davó fue determinada en un organismo que hoy no existe –con las primarias del pasado junio se renovó el órgano de dirección– y acusa a la parlamentaria de deslealtad por exponer el conflicto, que fue filtrado antes de que la portavoz realizara un comunicado.

El anuncio de la destitución provocó la reacción de parte del grupo parlamentario, en el que confluyen miembros de Podem con dos diputadas de Esquerra Unida. Además de la portavoz, el partido morado cuenta con seis representantes, tres de las cuales apoyaron a Davó en su candidatura y una cuarta, Cristina Cabedo, que se mantiene al margen de las disputas internas. La sexta, la propia Lima, que cuenta con el apoyo de EU, es quien se plantea como portavoz parlamentaria en contraposición al proyecto que presentó en las primarias, donde abogaba por diferenciar los espacios del partido, parlamento y Gobierno autonómico.

En una conversación con elDiario.es, Davó expresa que la decisión se toma contra el criterio del grupo parlamentario e insiste en esta "contradicción": "Lima dijo que creía en tres patas, en tres liderazgos y se quería centrar en lo orgánico. Los inscritos votaron ese proyecto y hay que tener coherencia. Si no tenemos coherencia en política, poco nos queda". La portavoz parlamentaria se muestra dolida por lo inesperado de la decisión, después de trabajar durante un año y medio en un partido que no tenía liderazgo. Davó entró al parlamento autonómico cuando Rubén Martínez Dalmau fue nombrado vicepresidente segundo y fue el enlace de Podemos con la ciudadanía y los medios desde la dimisión de Antonio Estañ, exportavoz parlamentario y exsecretario general.

El grupo parlamentario aprobó el pasado noviembre el nombramiento de Lima, diputada autonómica premiada por la militancia – la auparon al número 1 por Valencia en las listas– como portavoz adjunta para reforzar el enlace entre el partido y las Corts Valencianes y limar asperezas entre ambas responsables. "Hace mes y medio la nombramos portavoz adjunta para coordinar mejor el espacio orgánico con el grupo parlamentario y dos meses después incumple su proyecto".

La todavía portavoz y parte del grupo han expresado preocupación por comenzar "otra batalla interna" mientras se marcan récords diarios de contagios y fallecidos por la pandemia. "En medio de una pandemia no es adecuado. Estamos haciendo buen trabajo como grupo parlamentario y lo demuestran nuestras iniciativas. Hemos sido un grupo firme combatiendo a la extrema derecha con propuestas antifascistas por los valores democráticos, hemos hecho una propuesta de reforma fiscal con la complicidad de Compromís, estamos trabajando la reforma de la ley electoral, conseguimos sacar la ley de economia circular, poner en agenda la pobreza energética, la política fiscal... Y en vez de focalizarnos en sacar las medidas, estamos hablando de mi cese como síndica... no debería ser así", lamenta Davó. En este sentido, afirma que le preocupa que pase factura al partido: "Las agresiones internas dividen. En otros territorios nos hemos quedado sin representación institucional. La gente nos pide unidad, trabajo conjunto... ¿De qué vale que la gente participe si no se respeta la participación?", plantea.

Sobre su legitimidad, Davó recuerda los resultados de las últimas primarias: "A mi me eligió portavoz un consejo ciudadano de un partido que entraba en una gestora. Pero hay una votación más reciente, la mayor votación de un partido que es la asamblea ciudadana, que después de un año como portavoz elige un proyecto y que dice que una cabeza debe ir al Consell, otra a Corts y otra al partido. Los dos proyectos planteaban que yo fuera sindica, el de Pilar no me impugnaba a mi". Según explica, el punto que se vota este sábado plantea pasarla a la portavocía adjunta: "Todo parece más personal que político".

Lima será la cuarta portavoz de Podemos en apenas seis años de representación parlamentaria, la tercera secretaria general y la segunda representante del partido que asume dos cargos de forma simultánea, pese a que tanto ella como su predecesor defendieron lo contrario. Fue elegida en unas primarias como secretaria general de la formación con 38 votos de diferencia respecto a Davó y controla dos tercios del Consejo Ciudadano Autonómico, dado que gran parte de los representantes comarcales apoyaron su candidatura. Con esta mayoría, se da por sentado que el partido la nombre portavoz en las Corts Valencianes.