"Tenemos una oportunidad única para alcanzar acuerdos en España, modernizar la Administración pública y la economía"

"Suele ser recurrente que en las grandes crisis los grandes temas de futuro sean sacrificados", pero, en esta pandemia, la Unión Europea cree que "es momento de dejar claro que no se puede dejar a nadie atrás". "Mantener la fe en el proyecto común es esencial". Son palabras del secretario de Estado de la Unión Europea, Juan González-Barba, para los diputados de las Corts Valencianes, pronunciadas en una visita institucional enfocada en los proyectos de recuperación. La negociación de los fondos europeos Next Generation EU y React EU es "una oportunidad única para alcanzar grandes acuerdos en España, modernizar la Administración pública y la economía". Si Europa, con sus diferencias socioculturales, ha sido capaz de cerrar un acuerdo "histórico", España no puede quedarse atrás por no llegar a acuerdos entre autonomías, planteaba el secretario de Estado.

González-Barba, exembajador en Turquía, realizaba este martes una visita a las Generalitat Valenciana y al Parlamento autonómico para mantener el diálogo entre instituciones sobre los fondos de resiliencia y de recuperación. De forma previa a su intervención en las Corts, el secretario de Estado ha mantenido un encuentro con el president de la Generalitat, Ximo Puig, el secretario autonómico para la Unión Europea, Joan Calabuig, y los directores generales de Relaciones con la Unión Europea y Representación Institucional, Daría Terrádez y Jorge Alarte.

"Un proyecto europeo en forma es lo que puede colocar a España como una sociedad en forma", respondía al portavoz de Vox, que se mostraba crítico con el impacto de las políticas europeas en el país y en la Comunitat Valenciana. "Pese a las dificultades, somos capaces de estar a la altura de las circunstancias. Es la solidez de proyecto europeo", añadía. González-Barba ha tratado de trasladar el carácter de los fondos europeos y en particular de los proyectos para la reconstrucción, los fondos Next European EU y los fondos React EU, dos estrategias a corto y medio plazo para inyectar recursos en las economías europeas que fomenten economías "resilientes". Los fondos, expresaba el secretario de Estado, pivotan sobre tres pilares: digitalización, transición ecológica e inclusión e igualdad de género. Una forma de acelerar las transformaciones económicas, también en colaboración con el sector privado, hacia una reindustrialización sostenible.

La financiación y el control de estos fondos será diferente al de otras partidas europeas. Según explicaba González-Barba, estará condicionada al "potencial transformador, basada en resultados". "Conforme vayamos cumpliendo objetivos, el Gobierno acudirá a la Comisión para solicitar los desembolsos, acompañado con la justificación de los objetivos y los hitos previamente marcados". El Ejecutivo español podrá acudir a reclamar la financiación hasta dos veces al año y la Comisión Europea comprobará que los objetivos se han cumplido antes de autorizar los pagos. "Para 2026, todos los planes deberían estar ejecutados", apuntaba. Según los plazos, que aún no son definitivos, España debería presentar entre enero y abril sus proyectos a la Comisión Europea, ésta cuenta con dos meses para evaluar y presentar propuesta al Consejo y un mes para aprobar los planes. "En verano, el plan debería estar aprobado. Ahí podríamos disfrutar de un 10% de la financiación preasignada al plan", enunciaba el responsable, que ha advertido que estos plazos pueden sufrir variaciones.

La intención del Gobierno es concentrar en los próximos tres años el mayor volumen de financiación posible para maximizar el impacto económico. Por ello el proyecto de Presupuestos Generales del Estado prevé un adelanto de 27.000 millones de euros, de los que el 50% serán ejecutados junto a las comunidades autónomas, según las líneas que se decidan en la conferencia de presidentes. España, según las estimaciones, obtendrá el 18% de los fondos; el segundo país de la Unión por detrás de Italia, unos 72.000 millones de euros en ayudas directas entre transferencias y los fondos de cohesión, al margen de otras fórmulas ya adoptadas. En total, cerca de 140.000 millones de euros.

El papel de las comunidades autónomas en la gestión aún está por perfilar y los detalles se decidirán entre el ministerio de Hacienda y los territorios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su intención de materializar la "cogobernanza" entre comunidades y que estas gestionen la mitad de los fondos, aquellos vinculados a sus competencias. La Generalitat Valenciana aspira a obtener el 10% de los fondos -cifra equivalente al peso poblacional- y prepara cerca de 400 propuestas alineadas con los objetivos del Gobierno. De llegar a esta cifra, calculaba la Generalitat, se crearían 190.000 puestos de trabajo en seis años.