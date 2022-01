Papi Robles: “El modelo económico no tiene que ser un depredador de derechos”

Carmen Luisa Robles (Murcia, 1982), más conocida como Papi Robles, es la nueva portavoz de Compromís en el Parlamento valenciano. La diputada fue elegida por unanimidad tras la dimisión de Fran Ferri para regresar a su antiguo empleo y se hará cargo de coordinar el trabajo legislativo en el año que resta hasta las elecciones. Secretaria comarcal de Més-Compromís en Valencia, ha centrado su activismo en el área medioambiental, enfocada a iniciativas contra la especulación urbanística y la ampliación del Puerto de Valencia. En conversación con elDiario.es, Robles apunta las prioridades de la formación y censura la campaña del PP contra Mónica Oltra, que califica de "guerra sucia".

Asume la dirección del grupo parlamentario en un momento clave para Compromís, pero también para el Pacto del Botánico. ¿Qué medidas quiere impulsar en el último año de legislatura?

Fran Ferri se marchó con un acuerdo cerrado para la tasa turística y ya estamos en marcha para llegar a un acuerdo con los socios del Pacto del Botánico. También teníamos otras cuestiones como la ley de economía circular, que llevaba bastante tiempo a punto, y queremos impulsar medidas relacionadas con la lucha contra el cambio climático. La tasa turística va en esa línea, también la ley de economía circular, que es una buena base de trabajo, pero hay que encarar el cambio de modelo productivo. En Compromís pensamos los servicios públicos como algo que sustente a las personas, que nadie tenga que tener miedo de sobrevivir a esta situación, pero también como una fuente de empleo de calidad. Pensamos que la situación social está cambiando mucho, a pesar de, o gracias a, la pandemia y tenemos que aprovechar esa oportunidad de cambio de modelo.

¿Confía en que el acuerdo para la tasa turística se cumpla?

Tengo muchísima confianza. La gente va a entender que no queremos ser los pagafantas de Europa. Hay reticencias porque no se entiende, pero cuando se ponga en marcha se verá que tiene un aporte positivo. Cuando vamos a París no tenemos problema en pagarla, la gente entenderá que los visitantes tienen que pagarla porque hacen un gasto de servicios públicos que tienen que verse repercutidos. Es una medida que funcionará bien.

En Fitur, la presidenta balear ha presentado una reforma de la ley de turismo que se adapte a las externalidades negativas de la actividad, tanto las ambientales como el impacto sobre los derechos de los trabajadores y el impacto sobre la vivienda. ¿Hace falta una nueva ley de turismo autonómica en la Comunitat Valenciana?

Hay muchas formas de afrontar esto. Baleares tiene una situación que no es exactamente la que tenemos nosotros. Todas las medidas que tomemos tienen que tener una visión holística de la cuestión. Que La Marina sea una de las zonas más turísticas y los derechos laborales se vean vulnerados es un problema. Para Compromís, el turismo tiene que ser una fuente de ingresos, pero justa, sostenible y beneficiosa para todos, no un crecimiento depredador. Conocemos muchos sitios que han tenido un bombazo turístico y han acabado devaluándose. Hay que ver los servicios desde ese prisma: sostenibles medioambientalmente y socialmente. El modelo económico no tiene que ser un depredador de derechos, puede ser una oportunidad justa y sostenible para la sociedad.

Una cuestión que parece que va a marcar lo que resta de legislatura es la actitud de la oposición, principalmente del PP. La formación lleva unas semanas insistiendo en los centros de menores, con los abusos detectados y denunciados. En la comparecencia de la titular de Igualdad ustedes denunciaron una campaña de desprestigio contra la vicepresidenta, Mónica Oltra, encargada de la gestión. ¿A qué creen que se debe esa agresividad?

Me da mucha pena. Me entristece ver ese modelo de oposición que está fundamentado en el insulto y la mentira de manera continuada. En el caso de la vicepresidenta es espeluznante ver cómo se está utilizando una mentira como arma arrojadiza contra una persona porque no puedes ir contra sus políticas. Es la punta del iceberg: el PP hace una oposición en la que intenta judicializar todo lo que puede. No pueden con nuestras políticas e intentan equipararnos a lo que ellos hacían, están yéndose a un barro político que no construye nada. No hay propuestas, no hay políticas, hay una guerra sucia en la que ellos entienden que sacan rédito electoral. Creo que hace un flaco favor al espacio democrático.

¿Cómo van a responder a esa oposición?

Con más democracia, diálogo y políticas públicas que le demuestren a toda la gente que lo público es positivo. [Desde la oposición] están desprestigiando el sistema público de manera sistemática. El PP se encargó de dejar una Administración raquítica que no pudiera dar respuesta a los servicios. Ahora intentan seguir degradando la imagen de las políticas públicas; cuanto menos espacio público hay menos democracia hay y mejor para la gente que tiene un buen punto de partida, que la gente que necesita las políticas públicas no las tenga en prestigio para que se puedan degradar más aún. Nuestra respuesta es el fortalecimiento de los servicios públicos desde la perspectiva que comentábamos: cuando pones en marcha una residencia, estás dando empleo y estás prestando un servicio necesario.

Aún no hay elecciones fijadas, pero la cuestión electoral está constantemente presente. En una entrevista en El Temps, afirmó que se enmarcaba más en el espacio asociativo de la CUP que en formaciones como Esquerra Republicana. ¿Desde esa perspectiva, cómo ve esta plataforma de izquierdas que encabeza Yolanda Díaz en alianza con Mónica Oltra?

No es solo una alianza la que está encima de la mesa. Hay muchos agentes que se están acercando y hablando. Creo que todo lo que sea construir sociedad desde un punto de vista soberanista es muy positivo y tenemos que mirarlo. Estamos acostumbrados a modelos estatales con unos partidos muy estáticos gobernados desde Madrid, un formato en el que Compromís no puede jugar. Para nosotros la configuración estatal desde la variedad de los territorios es importante y todo lo que parte de ahí nos parece positivo, hay que escucharlo y ver hacia donde quiere caminar. Y cuando llegue el momento, tomar las decisiones.

Compromís ya participó del experimento Más País para las generales. ¿Están contentos con el resultado?

Creo que en esa alianza se ha respetado la soberanía de Compromís y los intereses valencianos, un punto de partida indispensable. Estamos funcionando bien, nos entendemos y las colaboraciones son satisfactorias.

¿A nivel autonómico y municipal, tendría sentido una alianza similar?

No tengo respuestas para las alianzas a día de hoy. Ahora solo podemos hablar mucho, ver cuáles son los objetivos y analizarlo todo.

¿Cuándo va a decidir Compromís quiénes son sus candidatos a la Generalitat y al Ayuntamiento de València? ¿Deberían repetir Mónica Oltra y Joan Ribó por tercera vez?

Para mí los dos tienen la legitimidad moral para hacer lo que quieran cuando quieran. Hasta ahora, siendo nuestros carteles, las candidaturas de Compromís han funcionado. Han demostrado trabajo, implicación y una capacidad que no deja lugar a dudas. Ellos deben tomar sus decisiones personales cuando las tengan que tomar. Sabéis que Compromís tiene experiencia en llegar a tiempo a los sitios, pero siempre a última hora (ríe).

También se habló tanto para la portavocía en Corts como de una posible candidatura en el partido del conseller de Educación, Vicent Marzà. En la reunión de grupo él rechazó ser el portavoz para centrarse en la gestión de la conselleria en la pandemia. ¿Barajan que sea un posible representante para el partido?

Creo que primero hay que dejar que los planes A funcionen y después, en caso de que tengamos que calcular otras cosas, se puedan calcular. Vicent Marzà ha demostrado una sobrada capacidad de gestión y política y en esta ocasión ha demostrado que es capaz de anteponer los intereses colectivos a los personales. Creo que será capaz de, si llega el momento dado, anteponer los intereses colectivos y hacer lo que entre todos decidamos que se tiene que hacer.

¿El plan A es Mónica Oltra?

El plan A era lo que comentaba: que las candidaturas que han funcionado y están legitimadas tienen que tomar sus decisiones.

La sucesión se ratificó por unanimidad, aunque en los días previos hubo bastante debate. Corrientes como Bloc i País manifestaron su descontento con la gestión del proceso. ¿Queda alguna herida?

Entiendo que puede haber divergencia con los procesos, más cuando te marcan unos tiempos que no son los que esperabas. En el grupo parlamentario ya funcionábamos muy bien, hemos tenido capacidad de dialogar de todo con naturalidad. Es cierto que hubo varios nombres que se barajaron, pero creo que si tienes varios nombres que proponer para una responsabilidad como la de dirigir el grupo parlamentario, es que tienes un grupo sobradamente preparado. Analizar diferentes alternativas es una cosa positiva en un caso como este y al final se ha llegado a un acuerdo de manera unánime. Creo que salimos más fuertes de este proceso.

Han presentado numerosas iniciativas parlamentarias contra la ampliación norte del Puerto de Valencia que no han prosperado por desencuentros con el PSPV. ¿Prevén llegar a algún acuerdo?

Si en mi mano está poder llegar a algún acuerdo agotaré todas las vías para que pase.

¿Pedirán la comparecencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia para explicar el proceso?

Aurelio Martínez ya vino a comparecer a la comisión de Obras Públicas. No dejamos de valorar que se venga a dar explicaciones a este Parlamento, que es el espacio donde se tiene que explicar. También hemos pedido la comparecencia del presidente de Puertos del Estado, que rechazó venir. Entendemos que hay un debate muy claro donde nadie quiere asumir las responsabilidades de la ampliación. Hace seis años, cuando empezamos a hablar del tema, éramos unos locos los que cuestionábamos esa ampliación. Ahora vemos un peloteo entre Aurelio Martínez y los diferentes ministerios donde se mandan cartitas diciendo de quién es la responsabilidad. Está muy claro que ese proyecto está sustentado en una normativa que no está vigente y está más que demostrado que las playas del sur de Valencia han desparecido por esa ampliación y que es imposible que esa ampliación sea medioambientalmente sostenible. En Compromís seguiremos actuando conforme a lo que entendemos que responde a la emergencia climática. Entre otras cosas, porque uno de los argumentos que se utiliza, el de las razones económicas, esconde dos grandes mentiras: no va a generar más empleo para Valencia, será el mismo o automatizado, como indican los sindicatos, y las empresas valencianas no han manifestado una necesidad de ampliación para mejorar su capacidad de exportación e importación. Estamos dando respuesta a los intereses de una empresa en concreto que está cobrándose todo lo que puede cobrarse de nuestro territorio y no va a asumir las externalidades negativas, entre ellas los índices de contaminación.

El plan de regeneración de las playas del sur, del ministerio, también reconoce el impacto del puerto.

Exacto. Entonces, ¿Qué tipo de broma es esta? La gente tiene que entender que cuando hablamos de proteger el medio ambiente no hablamos de poner camiones de tierra en las playas que se lleve el mar. Hablamos de que las playas no desaparezcan; el litoral tenía una estructura que está desapareciendo. Ellos lo reconocen porque en cuanto cogen un documento y lo separan del puerto lo ven. El puerto está haciendo un mal irreparable, por muchos camiones de arena que se quieran poner. Hace unos años nadie entendía las cuestiones medioambientales, pero ahora hay una serie de exigencias de las que no nos podemos escapar.

Dado que vive y ha desarrollado parte de su activismo en Benimaclet y ha presidido el Consell de la Joventut, ¿Cómo ve las políticas de vivienda que ha anunciado el Gobierno central?

Creo que las políticas que tendríamos que hacer son de regulación de precios y permitir la emancipación joven. Eso significa empleos estables y de calidad, no poner parches de 250 euros al mes para que el círculo vicioso continúe ampliándose. Entiendo que hay preocupación por la vivienda joven, pero esta no es la solución que necesitamos.