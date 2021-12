Portazo del Senado a Carles Mulet: no habrá respuesta a sus preguntas sobre Bárbara Rey y Juan Carlos I por tratarse de “secretos oficiales”

Las preguntas del senador de Compromís Carles Mulet sobre los supuestos pagos con cargo a los fondos reservados para "acallar las relaciones de personas del mundo del espectáculo con altos cargos del Estado", en referencia a la presunta relación que mantuvieron en su día el rey emérito, Juan Carlos I, y la vedette Bárbara Rey, no han sido admitidas a trámite. "El contenido es contrario a la regulación en materia de secretos oficiales", explica la respuesta del presidente de la Cámara alta, el socialista Ander Gil.

Tal y como explica el senador valencianista, su pregunta al Gobierno coincidió con la petición de comparecencia presentada para que la artista compareciera ante la comisión de interior del Senado para explicar si había recibido fondos reservados "para callar las supuestas prácticas de incontinencia sexual y adúltera del monarca emérito".

En el escrito, fechado el pasado 15 de diciembre y dirigido al Ejecutivo, Mulet reclamaba información sobre el posible uso de fondos reservados del Estado (el entonces Cesid y actual CNI) u otros organismos o personas para "acallar" estas supuestas relaciones del entonces monarca Juan Carlos I y exigía conocer las fechas, cuantías, conceptos y beneficiarios de estos presuntos abonos.

El parlamentario de Compromís denuncia que este tipo de preguntas han sido vetadas "de manera reiterada" por parte de la Mesa del Senado, que "impide que lleguen al Gobierno". Al mismo tiempo, comenta que la Mesa sí que aceptó tramitar la petición de comparecencia de la vedette, que está en la lista de espera de las peticiones de comparecencia que han de convocarse en la comisión de interior de la Cámara alta.

Se lamenta Mulet de que se impida que el Gobierno dé cuentas sobre el uso de fondos reservados por una ley de 1968, "es decir, de plena dictadura". "Nos continuamos rigiendo con normas de la dictadura, para esconder este tipo de gastos", denuncia el senador de Compromís.

"Luego nos vienen con la excusa que para este tipo de asuntos existe una comisión de Secretos Oficiales en el Congreso, comisión que no está formada por todos los partidos políticos con representación en las Cortes Generales, que no suele reunirse prácticamente nunca, cuyos acuerdos o materias tratadas no pueden hacerse públicas de ninguna manera, y donde los asuntos de la Corona y la Casa Real no son abordados", censura.

El senador valencianista expone que la petición de comparecencia de una de las personas supuestamente beneficiadas con estos pagos, a cargo de los fondos reservados, "ha sido una envolvente desesperada para intentar salvar todos los vetos reiterados de la Mesa". "Estamos ante hechos muy graves, como el hecho de que se han usado millones de dinero público para que no nos enterásemos de lo que nos ha costado la supuesta adicción e incontinencia sexual de Juan Carlos de Borbón, algo que es un rumor constante", denuncia.

La Mesa del Senado "veta de origen las preguntas sin permitir que sea el Gobierno quien estudie si son susceptibles de ser contestadas o no", lo que a juicio de Mulet es "una vergüenza". "No se permita saber a la población en qué se han gastado sus recursos públicos", ha dicho, para añadir que "pagar los favores sexuales de una persona indigna como el anterior monarca no debería ser nunca materia reservada; más bien, nunca debiera de haberse producido, pues saber de sus relaciones adulteras no afectaba a la seguridad del Estado. Es una vergüenza de país y que esté pasando esto".