El PP defiende que el conseller de Educación cargue comidas en grupo a los fondos de la caja fija y este que reconoce que pasa los tickets

El conseller de Educación, José Antonio, Rovira, reconoce que pasa los tickets de sus reuniones de trabajo en restaurantes a la Generalitat Valenciana y defiende que adelanta el dinero de su propia nómina, cuyos complementos considera insuficientes para costearse el alquiler en Valencia.

El titular de Educación ha apuntado este martes, preguntado por los 3.000 euros en comidas y cenas grupales durante sus tres primeros meses en el cargo que ha pagado a cuenta de la caja fija de su conselleria, justificados como encuentros de trabajo, que él “va pagándolo” y “cada X tiempo voy pasándole las notas a mi secretaria” y después a él le “pagan en dinero”. “Cuando tengo reuniones de trabajo, con gente de mi equipo, con gente de otras consellerias, le doy las notas a mi secretario y cada equis tiempo me pagan; digamos me pagan en dinero, eso es lo que se llama gasto fijo. No llevo yo nunca dinero de la caja fija, pago de lo que se llama mi pecunio personal”, ha defendido, reconociendo el gasto denunciado por Compromís y adelantado por elDiario.es.

Según las cuentas a las que ha tenido acceso este diario, el titular de Educación del Gobierno valenciano gastó unos 3.000 euros en tres meses en comidas y cenas grupales, que justifica como encuentros de trabajo. Esos tickets después se envían a la conselleria para que se abonen vía caja fija, un instrumento que permite un uso del dinero sin fiscalización previa. Los importes oscilan de 100 euros a 495, con un par de excepciones a la baja. Por comensal, hay gastos de entre 20 y 50 euros. En algunas ocasiones hay dos invitados, en otras asciende a 14, y las más habituales son de 4, 5 o 6 personas.

Los altos cargos que viven fuera de Valencia perciben una indemnización por el cambio de residencia habitual que implica el nombramiento. En su caso, según el portal de Transparencia, son cerca de 800 euros al mes. Junto con los trienios que le corresponden como funcionario, el conseller ha percibido en sus primeros seis meses en el cargo 36.971 euros de salario. Preguntado por estas compensaciones, Rovira ha afirmado: “El complemento de residencia no me da ni para el 50% del alquiler. ”Ya no le hablo de luz, agua y demás, son cuestiones distintas“. De momento, la Generalitat Valenciana de PP y Voz rechaza regular el alquiler, una de las prerrogativas de la ley de Vivienda aprobada por el Congreso.

La oposición pide su comparecencia; PP y Vox lo defienden

El grupo socialista en las Corts Valencianes ha registrado este martes la petición de comparecencia de Rovira para explicar ese gasto “absolutamente exorbitante”, mientras Compromís ha insistido en que las reuniones no estaban en el portal de transparencia de la Generalitat, ni en la agenda pública del conseller, y que su grupo sigue “analizando más documentación”. Los valencianistas barajan acudir a la Agencia Antifraude por lo que consideran un mal uso del dinero público.

Por parte del PP, su portavoz, Miguel Barrachina, ha defendido “la actividad frenética de todas las consellerias”, y ha subrayado que “todos los gastos de todos los consellers son ajustados a derecho” y se traslada información a la oposición con “transparencia total y absoluta”. Además, ha considerado que la labor de Rovira en Educación es “extraordinariamente buena”. José María Llanos, síndico de Vox, se ha remitido a las explicaciones del conseller y ha recalcado la política de “contención y reducción del gasto superfluo” del Consell que comparte con el PP.