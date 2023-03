PP i Vox eludeixen responsabilitats en la gestió de la universitat en línia que els populars van vendre

Els representants dels grups parlamentaris PP i Vox eludeixen donar explicacions sobre la gestió de la Universitat Internacional de València (VIU), un centre públic d’ensenyament en línia venut al Grupo Planeta quan els seus candidats a l’alcaldia estaven al capdavant de l’entitat, l’una com a consellera d’Educació i l’altre com a rector de la institució. Els informes a què ha tingut accés elDiario.es apunten que la universitat va duplicar el seu valor pocs dies després de comprometre’s la seua venda al grup editorial, després d’anys depenent dels diners públics per a funcionar, i que alguns alts càrrecs del centre d’ensenyament cobraven retribucions que superaven les quantitats fixades per llei. La universitat es va privatitzar en l’època en què Maríia José Catalá, portaveu i candidata del PP a l’Ajuntament de València, era consellera d’Educació, mentre que el candidat de Vox, Juan Manuel Badenas, era rector de la universitat, cobrant més de 57.000 euros anuals.

Sobre el contingut d’aquests informes, preguntada per aquesta qüestió, la candidata del PP i actual síndica en les Corts Valencianes ha indicat: “Jo no vaig fixar aquestes retribucions”. I emmarca els retrets de la resta de les formacions en la “campanya electoral”. Catalá, a més de la seua faena en el PP valencià, exerceix com a professora en la universitat que va privatitzar i rebutja exposar el seu salari, una qüestió que per a la resta dels partits és sospitosa. La dirigent defensa que un informe de la Intervenció de la Generalitat Valenciana, fet el desembre del 2015, no apunta irregularitats i considera “correcta” la valoració i el contracte de compravenda: “Si hi haguera alguna irregularitat (....) s’hauria posat en coneixement dels tribunals”, per part de l’interventor, ha defensat. Preguntada si pensa fer públic el seu salari, remet a les informacions publicades per aquest diari sobre el règim de retribucions de la VIU: cobra “el que cobra un professor amb la mateixa càrrega lectiva”. I afig: “El mateix que el fill de Joan Ribó en la mateixa universitat i amb la mateixa càrrega lectiva”. Un professor associat amb el seu volum de crèdits percep 7.300 euros anuals.

Els portaveus de Vox en les Corts Valencianes no creuen que el seu candidat a l’alcaldia de València, rector del centre acadèmic quan va ser privatitzat, haja de donar explicacions. “No ha comés cap delicte, hi ha estat treballant. Si són irregulars o no haurà de veure’s en seu judicial o on siga”, han considerat Ana Vega i José María Llanos, portaveu i president del partit a la Comunitat Valenciana, que defensen que Badenas simplement es dedicava a fer la seua faena. “Ningú en Vox ha de demanar explicacions a ningú fins que es demostre si s’ha comés una irregularitat o no (...) Juanma Badenas cobrava per una faena i si algú té res a dir que puga considerar irregularitat té els mitjans per a fer-ho. No demanarem explicacions a ningú per fer diligentment la seua faena”, han insistit.

No obstant això, els grups que componen el Pacte del Botànic sí que creuen que calen explicacions. I moltes. Els partits consideren que tots dos candidats queden inhabilitats per a estar al capdavant de les llistes electorals per la seua gestió en el centre universitari virtual. Pilar Lima, portaveu d’Unides *’Podem i també candidata a l’ajuntament, ha reclamat que “alcen les estores de la fosca operació de venda de la VIU” i insisteix que la “dreta i la ultradreta venen allò públic i ho saquegen, per la qual cosa no són dignes representants de totes”. Lima ha plantejat en un comunicat els seus dubtes sobre l’operació: “Quina gestió van fer d’allò públic que una universitat que ens va costar 34 milions en total, i després es va vendre per 5,7 milions al grup Planeta?, per què van contractar un informe a dit, per valor de 6.700 euros, i quin tipus d’informe d’aquesta importància es fa en set dies?, per què en 27 dies la VIU multiplica el seu valor?, una minva de cinc milions d’euros no és prou per a dimitir i haver de donar explicacions? Fa molta pudor”, ha apuntat.

En la mateixa línia s’ha manifestat la portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Papi Robles, que critica que Catalá “no contenta de malvendre” la universitat, “sabent que pujaria de preu al cap de poc, continua sense publicar el seu sou” en aquest centre. “Sona al fet que alguna irregularitat hi ha darrere”, ha insistit Robles, suggerint que “l’aprovació de les noves titulacions –que augmenta el valor de la universitat– era imminent i algú hauria de saber-ho”. La diputada critica que “el PP és molt de crear paradetes i Vox d’aprofitar-se’n”, en referència al salari de Badenas al capdavant de la institució, i ha confrontat l’argument de la dirigent popular sobre la legalitat de la venda. “Els informes no preveuen que la universitat tenia en marxa l’aprovació de noves titulacions”, ha asseverat Robles, que ha considerat que Catalá, “si no ho sabia, no hauria de ser consellera, cosa que no crec, perquè és bastant intel·ligent”.

En les files socialistes consideren que “tot el que té a veure amb la VIU és fosc”, en referència al procés de venda. “Pel que sabem, la senyora Catalá privatitza una universitat pública, al cap de quatre dies hi ha una pilota i ara la persona que ens dona lliçons cobra un sou com a professora d’aquesta mateixa universitat que va privatitzar”, ha censurat José Muñoz, secretari d’Organització del PSPV. El diputat qualifica d’“un absolut descontrol, un absolut desgovern” la gestió de la institució, i apunta que això “inhabilita per a governar” la candidata del PP. Mentre, Sandra Gómez, candidata socialista a l’alcaldia de València, considera que és “una estafa”. “M’ha semblat molt greu l’informe que s’ha publicat sobre que en tot just un mes la universitat que es va privatitzar va multiplicar el seu valor. El que podem és començar a parlar d’estafar. La candidata del PP ha estafat tots els valencians i valencianes, ha fet enganyifes, ens ha perjudicat obertament i aquesta qüestió l’hauríem de començar a valorar des d’un punt de vista judicial, perquè crec que ací hi ha una responsabilitat molt greu en la candidata del PP i no em sembla casualitat que el candidat de Vox siga precisament l’exrector, que sembla que percebia complements retributius irregulars”, ha manifestat. Per part seua, en Ciutadans consideren que “el currículum de la VIU no és la millor carta de presentació”.