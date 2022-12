El PSPV pacta con la derecha que Sanidad asuma los gastos extra de los muertos y heridos en los 'bous al carrer'

La sanidad pública valenciana tendrá que asumir el coste de los heridos y fallecidos que no asuman las aseguradoras en los festejos taurinos. El PSPV ha apoyado este martes dos enmiendas de PP y Ciudadanos sobre los 'bous al carrer', desmarcándose de sus socios de Gobierno, para hacer económicamente viables los espectáculos taurinos callejeros.

El Gobierno valenciano muestra su impotencia para atajar la sangría de víctimas de los 'bous al carrer'

En el texto apoyado por los socialistas, que hace que se integre en la ley de medidas fiscales, implica que “el sistema público de salud se haga cargo del importe no asegurado” en lugar de ser la organización -generalmente, las peñas taurinas- quien asuma el coste en caso de accidentes. Además, supone aumentar el mínimo que las aseguradoras han de cubrir en gastos farmacéuticos y sanitarios en estos festejos, que desde 2014 han provocado 32 muertos y más de 5.400 heridos en la Comunitat Valenciana.

La medida ha provocado un incendio entre los socios del PSPV en el Pacto del Botánico, Compromís y Unides Podem, que se han mostrado muy críticos con que los socialistas pacten con la misma derecha que ha hecho un “intento de secuestro de la democracia”, en referencia al bloqueo de la renovación de órganos judiciales y constitucionales. Papi Robles, portavoz de Compromís, alertaba de la deriva de sus socios, que optan por “salirse del Botànic de forma continuada”, mientras que Pilar Lima, portavoz de Unides Podem, considera que “significa un roto al Gobierno”, es “una puñalada” y contradice la negociación de la ley de bienestar animal, mientras “la sanidad pública está colapsada”.

El PSPV defiende que con la medida “se triplica el seguro obligatorio” -que pasa de 6.000 a 15.000 euros-, una cuestión a la que las aseguradoras se habían negado dada la siniestralidad de los bous al carrer que dificultaba su viabilidad. La diputada socialista Ana Besalduch, una de las negociadoras en esta materia, se ha escudado en que los festejos taurinos “son una tradición arraigada en muchas comarcas de Valencia y Castellón” y que “el acuerdo [de gobierno] no habla de bous al carrer”. Los socialistas aseguran que no supondrá un coste extra para la sanidad porque no hay apenas accidentes que superen esta cuantía.

Los socialistas, que habían guardado silencio sobre su posición en estas dos enmiendas, ceden así a las exigencias de las peñas taurinas, que en el último año han incrementado la presión sobre el Consell. La elevada siniestralidad en estos festejos, donde pese a estar prohibida la presencia de menores y a priori controlada la entrada de personas bajo los efectos del alcohol, abrió una brecha en el Ejecutivo autonómico este verano, dadas las cifras de accidentes. Una parte de Compromís y Unides Podem ha exigido medidas contundentes, desde acabar con lo que consideran un espectáculo de maltrato animal hasta que sean las peñas organizadoras las que se hagan cargo de la responsabilidad en los accidentes.

La Conselleria de Justicia, de quién depende la gestión de emergencias, convocó una comisión con ganaderos, peñas taurinas y el personal implicado, que se saldó con meras recomendaciones y peticiones de “prudencia”, además de un llamamiento para que se extreme la vigilancia para evitar la participación de menores y de reforzar la formación de los organizadores. El secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, que depende de la conselleria de Gabriela Bravo, indicó entonces : “El reglamento actual ya es duro y hay que cumplirlo. Participar en estos actos es voluntario y el riesgo cero no existe. Hemos detectado que de alguna forma hay quien le ha perdido el miedo al toro”.