Puig: "De esta crisis no saldremos recortando, saldremos con políticas que eviten más sufrimiento y desigualdades"

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, considera que la salida de la crisis económica y social debe realizarse reforzando el papel del Estado. "Es la hora de salvar vidas, ayudar a resistir y dar una respuesta justa y social para que nadie se quede al margen", ha indicado Puig este lunes al presidir de forma telemática el Consell Territorial del partido.

Durante dos semanas, el PSPV-PSOE explicará en 26 actos telemáticos en todas las comarcas de la Comunitat Valenciana la gestión de la pandemia y las medidas adoptadas en el plano sanitario, económico y social, con especial énfasis en el Plan Resistir, según indica el PSPV en un comunicado. En los encuentros virtuales distintos cargos del partido expondrán a los dirigentes comarcales, alcaldes, alcaldesas y portavoces municipales las acciones adoptadas frente a la crisis sanitaria, los planes económicos y sociales y el funcionamiento de las diferentes línea de ayuda.

El president ha reclamado en su intervención que "todas las energías, esfuerzos y recursos se centren en el objeto, que es la ciudadanía" y no "en el sujeto, que son los partidos y las instituciones". "Es necesario dar a los ciudadanos una respuesta con agilidad y eficacia para contribuir a la situación de emergencia que estamos sufriendo", ha indicado. En ese sentido, Puig ha puesto en valor el Plan Resistir que cuenta "con 400 millones de euros en ayudas directas a los sectores afectados": "Es el plan autonómico más importante de España", ha destacado el president, quien ha ha señalado la importancia de "hacer lo que siempre hemos defendido, estimular la economía y el trabajo con recursos públicos y acertando en el gasto".

En su discurso, el líder de los socialistas valencianos también ha querido poner en valor el "gran esfuerzo de la sociedad valenciana", gracias al cual "tenemos unos resultados esperanzadores", pero ha subrayado que, "aunque estamos mejor, todavía no estamos bien". Por ello, ha insistido en que "debemos continuar persistiendo en esta senda" para "bajar el número de contagios, de hospitalizaciones y seguir salvando vidas".

En esa línea, ha tildado de "fundamental" que "se contribuya a que el conjunto de la sociedad tome consciencia del gran avance que se está consiguiendo gracias al esfuerzo de todos" y ha destacado que, en estos momentos y "por responsabilidad", las medidas actuales "son necesarias" aunque ha indicado que estas restricciones "no durarán ni un día más de lo necesario".

Por último, Ximo Puig ha reiterado la necesidad de "seguir desplegando una respuesta justa y social en este momento tan necesitado de socialdemocracia" y ha recordado que "el manual de la crisis anterior no sirve, los recortes no son el camino". "De esta crisis no saldremos recortando, saldremos con políticas que eviten más sufrimiento y desigualdades en la ciudadanía", ha concluido.