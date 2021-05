Sigue el goteo de bajas en Ciudadanos: abandona el partido la exdiputada en el Congreso por Castellón Sandra Julià

Continúan las bajas en Ciudadanos en la Comunitat Valenciana tras la salida de cuatro diputados en las Corts Valencianes. Sandra Julià, diputada en el Congreso por Castellón en las dos últimas legislaturas, presenta su baja de la formación que dirige Inés Arrimadas para no ser "la alfombra del Sanchismo y sus socios".

Julià representó a la formación en la XII y XIII legislatura y se quedó a las puertas en la última convocatoria electoral. En un breve comunicado difundido en sus redes sociales, la exdiputada carga contra Inés Arrimadas y su equipo, a la que acusa de "haber tirado por la borda todos los esfuerzos" y "acabar con Ciudadanos".

"No apoyo apartar a personas competentes por no ser palmeros. No apoyo culpar a afiliados/votantes de los propios errores de la líder y su equipo", ha indicado la exdiputada, que reprocha al equipo de la presidenta del partido "haber destruido de un plumazo toda la estructura y los valores del partido", mientras ensalza la figura de Albert Rivera. La exrepresentante acusa a los dirigentes de actuar en base a "venganza contra aquellos que no aplaudieron las decisiones [de Arrimadas]".