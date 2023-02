Vox presenta com a candidat a l'alcaldia de València a l'ex rector de la universitat que va privatitzar la cap de llista del PP

L'ex rector de la Universitat Internacional de València (VIU) Juan Manuel Badenas ha sigut designat per Vox com a candidat a l'alcaldia de València segons ha pogut saber elDiario.es i ha confirmat el partit d'extrema dreta.

Badenas era el rector de la VIU l'any 2013, quan la presidenta del la Fundació VIU i ara candidata del PP a l'alcaldia de València, María José Catalá, va dur a terme el procés de venda declarat confidencial llavors i els detalls de la qual ha revelat recentment elDiario.es.

El mateix Badenas va preguntar en una reunió de la fundació pública de la qual depenia la universitat celebrada el 7 de març del 2013 si “hi ha la possibilitat que abans que es culmine el procés el patronat puga tindre coneixement de tot”. No se'ls va informar de res, segons consta en l'acta de la reunió, per les estrictes “condicions de confidencialitat”.

De fet, José Manuel Badenas, fins ara catedràtic de la Universitat Jaume I de Castelló, va acudir a un notari per a denunciar “possibles irregularitats” que, en la seua opinió, “podrien causar perjudici als interessos” del centre docent i de la fundació de la qual depén, “al Govern valencià i al futur inversor privat que entre a formar part del capital d'aquesta universitat”.

Natural de València, Badenas (1965) és Llicenciat i Doctor en Dret. Està especialitzat en matèries de responsabilitat civil, contractació civil i mercantil, constitució d'Entitats Gestió i Modernització d'àrees industrials, distribució comercial, arbitratge nacional i internacional, mediació, representació legal-voluntària, dret civil valencià, dret esportiu, consum, comerç electrònic i successions. També és expert en prospectiva, estratègia, àrees industrials, connectivitat, col·legis professionals, noves tecnologies, creació i posada en marxa de projectes i institucions.

El ja candidat de VOX a l'alcaldia de València ha dedicat la major part de la seua trajectòria professional a l'àmbit docent, exercint com a catedràtic de Dret Civil. Labor que, durant més de 10 anys, ha compaginat amb l'activitat de Magistrat Suplent de les Audiències Provincials de València i Castelló. A més, ha sigut professor convidat en diverses universitats de Nord Amèrica i Europa i ex rector de la Universitat Internacional de València.

Així mateix, el Comité Executiu Nacional (CEN) ha triat a Pepe Gosálbez, actual portaveu de VOX a l'Ajuntament de València, com a número dos de la llista. Pepe Gosálbez, Llicenciat en Dret per la Universidad Complutense de Madrid, exerceix també com a sotssecretari jurídic provincial de VOX València.