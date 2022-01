Ximo Puig sobre la comparecencia de Oltra por los menores tutelados: “Dará explicaciones para que, si de verdad alguien quiere saber la verdad, la sepa”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha mostrado convencido de que la vicepresidenta, Mónica Oltra, dará en las Corts las explicaciones sobre las actuaciones en casos de sospechas de abusos a menores tutelados para que, si realmente "alguien quiere saber la verdad, la sepa".

Así lo ha manifestado el jefe del Consell durante una visita al Centro de Control Biológico de Plagas ubicado en Caudete de las Fuentes (Valencia) a preguntas de los medios sobre la solicitud de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, de comparecer en la Diputación Permanente del parlamento valenciano para explicar el informe que su departamento remitió al Síndic de Greuges con datos sobre actuaciones y protocolos en casos de sospechas de abusos a menores tutelados en la Comunitat Valenciana.

Ximo Puig ha aseverado que la comparecencia de Oltra le parece "una iniciativa positiva". "Se piden explicaciones y se comparece", ha dicho el jefe del Consell, quien, no obstante, ha apuntado que "a veces en el debate público no parece claro que se quiera de verdad pedir explicaciones, sino argumentar una posición y ya está y fosilizar esa posición".

Y ha insistido: "Si se quieren explicaciones, se dan explicaciones y, desde luego, la vicepresidenta dará explicaciones para que, si de verdad alguien quiere saber la verdad, la sepa".

Oltra no piensa "arrugarse"

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha advertido al PP y a "la caverna" que se hace eco de sus ataques que "no se engañen" porque no piensa "arrugarse" y comparecerá en las Corts para "desmontar la campaña de bulos, de difamaciones, de mentiras y medias verdades" a la que la están sometiendo sobre posibles casos de abusos a menores tutelados.

Oltra comparecerá en la Diputación Permanente, a petición propia, para explicar el informe que su departamento remitió al Síndic de Greuges con datos sobre actuaciones y protocolos en casos de sospechas de abusos a menores tutelados en la Comunitat Valenciana.

Al respecto, ha defendido que "la mejor medicina" contra las 'fake news' del PP es "la transparencia" y ha recalcado que ella "siempre" ha "luchado contra el abuso de poder, el oscurantismo y la corrupción". "Soy una mujer que siempre he dado y siempre daré la cara", ha subrayado.

En ese sentido, ha afirmado que el PP "ha contado mentiras sobre este informe en una contienda política partidista en la que no todo vale" y sostiene que los 'populares' han "falseado" el protocolo de actuación, que "se activa ante una sospecha de un posible caso de abuso o maltrato, confundiendo eso conscientemente con un abuso perpetrado".

Oltra ha advertido que, de este modo, el PP "castiga los protocolos de actuación, la transparencia, la detección y el diagnóstico" siguiendo con "la política del avestruz" que aplicaba cuando gobernaba: "Si no sabemos si un niño es abusado porque no hay protocolos, este abuso no existe".

Por contra, ha recordado que en su comparecencia de 2017 ya se comprometió a trabajar para combatir la violencia contra la infancia de la misma manera que la violencia de género porque en el caso de los niños se está "25 años por detrás y sigue oculta".

De hecho, la OMS advierte de que un 20% de la población sufre un abuso antes de los 18 años y Save de Children señala que cuatro de cada cinco agresiones se dan por familiares, conocidos o personas cercanas, ha apuntado. "Y todo eso se debe empezar a detectar, diagnosticar y combatir", ha exigido.

Para "poner luz", ha incidido en que su departamento ha elaborado estos protocolos y ha recalcado que más de 700 profesionales están "dedicados al sistema de protección". Así, ha explicado que los menores cuando están dentro del sistema y se sienten seguros, a los tres, seis o al año, es cuando se atreven a hacer "la revelación", como dicen los técnicos, y comunican que han sufrido un abuso.

"Eso no quiere decir que se haya cometido el abuso sexual dentro del sistema de protección, si no que cuando está dentro del sistema de protección es cuando se ha detectado ese abuso", ha aclarado.

Por ello, ha recalcado que el PP "falta el respeto a todos los profesionales que trabajan día a día para que estos niños tengan un futuro". "Insultan conscientemente", les ha recriminado Oltra, que les ha afeado que "saben perfectamente que hay cero personas agresoras en el sistema de protección". "Cero, y los abusos se han revelado dentro del sistema, pero en su mayoría han pasado antes, lo que es muy ruin porque pone en peligro a los niños", ha recalcado.

"Mientras yo esté al frente de esta Conselleria, seguiremos trabajando para erradicar la violencia contra los niños y me da igual las mentiras que cuenten y la presión que hagan, que sepan que no me voy a arrugar y menos en este tema que para mí es primordial", ha apostillado.

Oltra ha lamentado que el PP use este tema para atacarla pero ha comparado que mientras que la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con "mucho sentido común" pedía sacar los abusos a menores de la confrontación partidista y abordarlo desde la unidad de los partidos, el líder nacional del PP, Pablo Casado, pide explicaciones "pero solo donde no gobierna en una muestra más de su cinismo y de su hipocresía".

"Al PP solo le importa el ruido y la confrontación"

"Es obvio que no les importan los niños sino la confrontación, el ruido y la violencia del debate público porque se creen que van a sacar más votos", ha lamentado. Así, ha reiterado el aviso: "Si de esto se hace un debate partidista, lo pagarán los niños".

Por otro lado, sobre la orden de la Audiencia de Valencia de continuar la investigación por la supuesta falta de protección a una menor abusada por su exmarido, condenado a cinco años de prisión, y educador del centro donde residía la joven, ha comentado: "Yo ya di explicaciones sobre este caso el 21 de abril en Les Corts y ahora se debe explicar en un tribunal". "La verdad solo tiene un camino", ha señalado.

Asimismo, ha apuntado se le ofreció a esta menor todos los recursos de emancipación tras abandonar el sistema a los 18 años "al igual que a todas las personas cuando dejan de estar tuteladas", pero lo que "no podemos hacer es obligar a nadie". "Cuando uno tiene 18 años tiene capacidad de decidir y si decide que no quiere esos recursos, nosotros no podemos ni debemos obligarla a aceptarlos", ha comentado.