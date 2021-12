El PP saca pecho tras el archivo del 'pitufeo' para 13 exconcejales y exasesores, y Casado reivindica a Rita Barberá

El PP ha sacado pecho después de que la Audiencia de València haya archivado el caso del 'pitufeo', la presunta financiación ilegal del partido en la capital valenciana, y ha aprovechado para volver a reivindicar a Rita Barberá, defenestrada por los populares tras estallar este escándalo.

Pero el PP, pese a que habla de "justicia" y exige que se pida "perdón" por las acusaciones políticos, soslaya que no queda del todo cerrado el caso puesto que en principio el archivo afecta a 13 exconcejales y exasesores del grupo popular de 2015, pero continuaría adelante en los casos de la mano derecha de Barberá, Alfonso Grau, y de su mujer de confianza y secretaria María del Carmen García Fuster. Así el archivo no niega la existencia de dinero origen desconocido y que este llegara las cuentas del PP, sino que incide en que los exonerados sí que ingresaron 1.000 euros en metálico en estas cuentas, pero que no eran conocedores de la "finalidad blanqueadora", finalidad que sí sospecharon otros asesores que no quisieron participar de estos ingresos.

Con todo los dirigentes del PP han interpretado a su interés el archivo, especialmente para limpiar la imagen de Rita Barberá, quien no era procesada por haber muerto en 2016.

El más destacado ha sido el tuit de Pablo Casado quien ha afirmado que "se hizo justicia con Rita Barberá", para cerrar asegurando: "Rita siempre orgullosos de tu legado".

Y se hizo justicia con Rita Barberá.

No sólo era alegre, no sólo era una gran persona, no sólo fué una magnífica política, es que ha sido la mejor alcaldesa de Valencia y lo que hoy es Valencia es gracias a Rita.

Rita siempre orgullosos de tu legado. @mjosecatala @CarlosMazon40 pic.twitter.com/tgn1zZRBm2 — TodosConPabloCasado (@CasadoTodos) 14 de diciembre de 2021

El número 2 del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que él siempre ha confiado en la "inocencia" de los acusados, además de pedir a "PSOE, Podemos y Compromís que pidan perdón y no vuelvan a acusar en falso".

Defendí el honor de estos inocentes porque creo en ellos.



Ahora PSOE, PODEMOS y COMPROMIS que pidan perdón y no vuelvan a acusar en falso. https://t.co/2OJlzHO72m — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 14 de diciembre de 2021

Desde el Ayuntamiento de València, la que ha sido su sucesora como candidata y líder del PP en la ciudad, María José Catalá, tras una primera reacción con un tuit con titulares de prensa sobre el archivo, emitía un comunicado afirmando que los populares "estamos muy satisfechos. Hoy se ha hecho justicia", a la vez que lamentaba el "sufrimiento" de sus compañeros durante estos 6 años. Y también nombraba a Rita Barberá: "¿Quién va a reparar ahora tanto daño ocasionado? Hoy por dignidad la izquierda debería pedir perdón".

🔴📑 #COMUNICADO | @mjosecatala sobre el archivo de la causa contra concejales y asesores de Rita Barberá:



“Hoy se ha hecho JUSTICIA”👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/a7BASb6rgG — Populares Valencia (@popularesVLC) 14 de diciembre de 2021

El europarlamentario Esteban González Pons por su parte retuiteaba los titulares de prensa de la edil Catalá con el comentario "Pienso en Rita", y Nuevas Generaciones se limitaba a poner una foto de Rita Barberá con la etiqueta #RitaEraInocente y el comentario "siempre lo fue".