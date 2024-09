El PSPV-PSOE exige al Consell que dignifique las condiciones laborales de la plantilla del 112

La portavoz de Justicia del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha calificado de “situación límite” la que están atravesando los operadores de este servicio público de emergencias, pues cada trabajador “gestiona de 150 a 200 llamadas diarias, que deben responderse en un tiempo inferior a 10 segundos”. Andújar exige al Consell de Mazón que dignifique las condiciones laborales de la plantilla del 112 y que estudie las vías necesarias para incorporarlos al personal laboral de la Generalitat Valenciana.

“La falta de personal y de refuerzos este verano en el servicio del 112 ha sido alarmante”, ha explicado Andújar, para quien no es más que una nueva muestra de la “dejadez” del Consell en materia de Emergencias. “Se han atendido más de 11.000 llamadas diarias”, ha añadido, “pero la empresa que presta el servicio, Ilunion Emergencias S.A., no está contratando más profesionales, de manera que las bajas se cubren mediante horas extras o modificando los turnos existentes”. Según la diputada, la saturación del personal ha sido más que evidente el pasado mes de julio y se ha generado un índice de absentismo que llega a alcanzar el 20% del total de empleados, ya sea “por bajas de larga duración o excedencias que no se cubren”.

La diputada socialista ha criticado que “Mazón y su consellera de Justicia no hayan reaccionado ante estas condiciones laborales insostenibles” y ha lamentado “el abandono que sufre un servicio básico para la ciudadanía”. También ha defendido la urgencia de dotar a dichos trabajadores de un convenio colectivo “que contemple realmente las funciones que realizan”, ya que el vigente de contact center o telemarketing no lo hace; con el fin de dignificar así una labor fundamental en la gestión de las emergencias, tal y como es la recepción de la llamada y la obtención de la información para poder activar los recursos necesarios.