El PSPV-PSOE exigeix al Consell que dignifique les condicions laborals de la plantilla del 112

La portaveu de Justícia del PSPV-PSOE a les Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha qualificat de “situació límit” la que estan travessant els operadors d'aquest servei públic d'emergències, ja que cada treballador “gestiona de 150 a 200 trucades diàries, que han de respondre's en un temps inferior a 10 segons”. Andújar exigeix al Consell de Mazón que dignifique les condicions laborals de la plantilla del 112 i que estudiï les vies necessàries per incorporar-los al personal laboral de la Generalitat Valenciana.

“La manca de personal i de reforços aquest estiu en el servei del 112 ha estat alarmant”, ha explicat Andújar, per a qui no és més que una nova mostra de la “deixadesa” del Consell en matèria d'Emergències. “S'han atès més de 11.000 trucades diàries”, ha afegit, “però l'empresa que presta el servei, Ilunion Emergencias SA, no està contractant més professionals, de manera que les baixes es cobreixen mitjançant hores extres o modificant els torns existents”. La saturació del personal ha estat més que evident el mes de juliol passat i s'ha generat un índex d'absentisme que arriba a assolir el 20% del total d'empleats, ja sigai “per baixes de llarga durada o excedències que no es cobreixen”.

La diputada socialista ha criticat que “Mazón i la seua consellera de Justícia no hagen reaccionat davant aquestes condicions laborals insostenibles” i ha lamentat “l'abandó que pateix un servei bàsic per a la ciutadania”. També ha defensat la urgència de dotar aquests treballadors d'un conveni col·lectiu “que contempli realment les funcions que realitzen”, ja que el vigent de contact center o telemàrqueting no ho fa; per tal de dignificar així una tasca fonamental en la gestió de les emergències, tal com és la recepció de la trucada i l'obtenció de la informació per poder activar els recursos necessaris.