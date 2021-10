Puig reprocha "la actitud intolerante" de no querer "ni debatir" sobre su propuesta de descentralización de sedes

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este jueves que su propuesta de descentralizar las sedes de la instituciones del Estado "busca cohesionar" España sin confrontaciones, y al respecto ha lamentado: "Lo intolerable es la actitud intolerante y que no se pueda ni debatir".

Puig, en declaraciones a los medios, ha recalcado al respecto que todos los presidentes autonómicos de España "en términos generales están de acuerdo respecto a este debate, que se ha hablado de manera informal" y en ese sentido ha insistido en que "no se trata de generar una confrontación con una comunidad --en referencia a Madrid-- sino de sumar".

Por ello, ha insistido en que es "intolerable que no se admita ni el debate" y se mantenga "una posición patrimonizadora de lo que es el Estado" porque, recalca, "las instituciones no pertenecen a nadie y España será como dice la Constitución o no será, y la Constitución dice que es un nación formada por nacionalidades y regiones".

En ese sentido, ha recalcado que España es "plural, diversa" y es "Madrid, pero es mucho más que Madrid", por lo que "esa descentralización es un exponente de una España más fuerte y cohesionada". "Es lo que se pretende, nada más", afirma Puig.

De este modo, ha defendido que hay "muchas posibilidades" para llevarla a cabo ya que con el "teletrabajo no se trataría de grandes traslados de funcionarios" ni convertir este debate en "un mercado" para ver qué sede va a cada sitio, sino de abordarlo de forma "razonable" como situar el Tribunal Constitucional en Cádiz o Puertos del Estado en València por ser el primer puerto del Mediterráneo.

Además, ha señalado que no se trata de una propuesta "disruptiva" porque se plantea "desde hace años", pero la diferencia ahora es que hay un Gobierno "sensible" que, por lo menos, se muestra dispuesto a estudiarlo. No obstante, ha recalcado que tampoco se trata de afrontar este debate de forma partidista, preguntado por si se tratará en la Convención del PSOE de este fin de semana, "sino de unir España desde la diversidad y capitalizar en el territorio".

Argumentos frente descalificaciones

Por ello, ha recalcado que "no hay ninguna razón" para que todas las instituciones estén en Madrid y al respecto ha lamentado que mientras él plantea esta propuesta con argumentos y con un informe "potente" del IVIE que "demuestra el efecto capitalidad", su posición no se contrarreste con otros informes sino "desde la descalificación".

"Yo no puedo entender la descalificación en el debate político", ha lamentado y también ha lamentado "la cantidad de insultos y descalificaciones de personas que patrimonalizan el sentido de España" que se vertieron ayer en el desfile militar contra el presidente del Gobierno, que "lo único que hace es desapegar a una parte importante de la población hacia lo que es España y descoser España".

"No quiero confrontar con Madrid, todo lo contrario, cohesionar y unir a través de la diversidad y de que lo que es España, que no es como la piensan algunos de los que gritaban ayer a través del insulto, que demuestran que no tienen una idea, sino una falta de educación y tolerancia", ha reclamado, y ha añadido que la vida es "respetarnos".

Réplica a Mazón

Por último, ha replicado al presidente del PPCV, Carlos Mazón, que le ha acusado de "inventarse falsos debates para tapar los problemas de la Comunitat Valenciana". "Yo hago lo que es importante para la Comunitat Valenciana, no nos inventamos problemas, los dirigentes estamos para defender los intereses de la Comunitat y para la Comunitat sería bueno contar con sedes", ha señalado Puig, que ha apostillado: "Yo defiendo la Comunitat, otros pueden defender otras comunidades".