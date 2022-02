El rector de la Politècnica de València exige soluciones extraordinarias para evitar que 500 investigadores de la Universidad se queden “en el aire”

El rector de la Universitat Politécnica de València (UPV), José E. Capilla, ha urgido este martes al Gobierno a arbitrar "soluciones extraordinarias" para evitar que entre 400 y 500 de sus investigadores "se queden en el aire" ya que la Ley de Ciencia "no llegará a tiempo" para "resolver el vacío que deja la entrada en vigor de la reforma laboral", que suprime la contratación por obra o servicio.

Capilla, tras presentar el proyecto 'Estreles, obrint camins' por el que seis prestigiosas investigadoras darán nombre a las aulas del centro infantil, ha destacado al respecto que la valoración "global" del anteproyecto de ley es "buena" porque "resuelve problemas sobre los que se pedían soluciones y va a estar bien".

Sin embargo, ha señalado que existe "una inquietud" porque la reforma laboral suprime la contratación por obra o servicio, lo que tendrá "un impacto muy serio" en el ámbito de la investigación ya que podría suponer "en breve" dejar a unos 20.000 investigadores en España en el aire. En la UPV, calcula que se verían afectados entre 400 y 500 personas entre las que no se podrá renovar y los que no se podrán contratar para nuevos proyectos.

Por ello, ha señalado que tienen "mucha prisa" en que se apruebe la nueva Ley de Ciencia y hasta entonces urge a los Ministerios de Ciencia y de Universidades que "arbitren medidas extraordinarias para superar este bache" ya que en caso contrario "no solo habrá gente que no podrán contratar sino también compromisos de investigación que no podrán cumplir" y hará "daño al sistema".

Asimismo, ha recordado que otra de las peticiones de las universidades era que la nueva Ley incluyera las indemnizaciones previstas al finalizar los contratos de investigación también al personal vigente, algo a lo que ya se ha comprometido la ministra de Ciencia, Dina Morant.

Capilla ha resaltado que la valoración global del nuevo texto es "positiva" y eso que aún es un borrador y faltan recabar las aportaciones de los distintos colectivos implicados. Entre las soluciones que aporta el anteproyecto, ha destacado "la mayor preocupación por la carrera investigadora y por la estabilidad de los investigadores, la introducción de un contrato indefinido adaptado a sistema de investigación, un esfuerzo para tratar de reducir la burocracia en la gestión de los proyectos, y una mayor apuesta por la transferencia de conocimiento y tecnología". "Son cosas absolutamente necesarias", ha recalcado.

Por todo ello, ha apostillado que la reforma de la Ley de Ciencia propuesta por Morant es "un avance" y ha mostrado su deseo de que "supere pronto el trámite parlamentario y que se incorporen las mejoras que se han planteado".

Ciencia atractiva

Por su parte, la catedrática emérita de Medicina de la Universitat de València y investigadora del Incliva, la oncóloga Ana Lluch, ha destacado que esta Ley puede suponer "un gran" salto para hacer la Ciencia española "atractiva" y conseguir que los investigadores "se queden aquí y no tengan que emigrar". "Nos hace mucha falta", ha señalado.

Así, ha constatado que se invierte mucho en la formar a los investigadores pero que luego deben marchar al extranjero y "una vez rehacen fuera sus vidas es más difícil conseguir que vuelvan". No obstante, se ha mostrado esperanzada con el anteproyecto y ha señalado que confía "mucho" en la ministra de Ciencia, Diana Morana, de la que ha resaltado que fue "una gran científica y también valenciana".