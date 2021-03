Ribó apuesta por la "esperanza" para acabar el nuevo Mestalla pero pide a la directiva del València CF que "mueva ficha"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha querido ver luz al final del túnel ante el problema de la finalización de las obras del nuevo estadio de Mestalla. Después del pesimismo mostrado por el propio president de la Generalitat, Ximo Puig, y por la vicealcaldesa de València Sandra Gómez, en una entrevista en À Punt Ribó ha afirmado que "yo apuesto por la esperanza", pero ha pedido a la directiva del València CF que "muevan ficha en alguna dirección".

Pese a reconocer el alcalde que no tiene "ningún motivo" por parte del club para prever alguna acción, pero ha asegurado que "no podemos continuar como estamos", que se ha de dar salida y que "no lo quiero dinamitar todo porque no quiero que se quede todo empantanado el día 15 de mayo".

Esta fecha del 15 de mayo es cuando se termina el plazo para cumplir la ATE (Actuación Territorial Estratégica), y rechazada la posibilidad de una prórroga, Joan Ribó ha manifestado que "el Ayuntamiento de Valencia hará todo lo posible para buscar salidas, con ATE o sin ATE". Ha resumido la situación sentenciando que "si hay voluntad, entre todos lo podemos conseguir"