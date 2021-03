Murthy se presenta con las manos vacías y Puig da carpetazo a una prórroga del nuevo estadio del Valencia CF: "Meriton no tiene crédito en la sociedad valenciana"

El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, ha recibido al presidente del Valencia CF, Anuil Murthy, este martes a las 18.00 horas en el Palau de la Generalitat en un encuentro que ha durado escasos 30 minutos.

El encuentro, cuyo tema principal era escuchar la solución planteada por el club para finalizar las obras del nuevo estadio y al mismo tiempo plantear al jefe del Consell una prórroga del plan urbanístico recogido en la Actuación Territorial Estratégica (ATE), se ha cerrado sin ningún tipo de acuerdo al haber acudido Murthy una vez más con las manos vacíos, es decir, sin ningún tipo de documentación que avale un interés real por retomar los trabajos del coliseo, por lo que ahora mismo está descartada la posibilidad de una ampliación de los plazos de la ATE, tal y como avanzó elDiario.es.

Tras la reunión, Puig se ha mostrado visiblemente decepcionado: "Estamos como estábamos en septiembre (cuando se produjo el anterior encuentro entre ambos) y por tanto la credibilidad y el crédito de Meriton está bajo mínimos en la sociedad valenciana y se lo he trasladado con total claridad, no hay alternativa a cumplir la ley", ha dicho el presidente de la Generalitat en referencia a la imposibilidad de prorrogar la ATE y por tanto, de solicitar la nulidad de la misma el 15 de mayo si el club sigue sin ofrecer garantías.

Puig ha insistido en que el Consell debe "gestionar la legalidad y por tanto a la sociedad valenciana y al Gobierno valenciano lo que le interesa es que el Valencia CF tenga futuro, y eso es muy importante, pero Meriton en estos momentos no tiene crédito en la sociedad valenciana, sobre todo en lo que hace referencia a la aprobación de la ATE y en estos momentos lo único que hay es el cumplimiento de la legalidad y si no hay alternativa se producirá lo que se debe producir", es decir, la nulidad del plan urbanístico que haría perder al club como mínimo 40.000 metros de suelo terciario valorado en entre 15 y 25 millones de euros.

El presidente de la Generalitat Valenciana ha evidenciado que Murthy se ha presentado, como ya hiciera en la anterior reunión de septiembre, sin documentación: "Me ha dicho de la posibilidad de que en el futuro se prorrogue (la ATE) pero en estas cuestiones hay que ser claros, tiene que haber documentación, asesoramiento jurídico y toma de decisiones en función de esto, no hay nada más; estamos como en septiembre, no hay avances y por tanto lo único que puedo decir es que la situación ha empeorado desde el punto de vista de la credibilidad que tiene Meriton en la sociedad valenciana".

Por su parte, el presidente del Valencia CF ha abandonado el Palau de la Generalitat sin hacer declaraciones. La cumbre entre Puig y Murthy se ha producido tras saltar a la luz el más que probable desembarco del príncipe de Johor, Tanku Ismail Idris, en la entidad valencianista.

Según ha adelantado À Punt, el heredero del sultanato, de 36 años, habría alcanzado un acuerdo con el máximo accionista de la Valencia CF, Peter Lim, para comprarle una parte de sus acciones y entrar a gestionar el club. Al respecto, Puig ha comentado que "muchas veces la realidad supera a la ficción".