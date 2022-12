Ribó, tras suspender la Justicia la capacidad del Puerto de València de decidir sobre la DIA de la ampliación: “Ni garantías ambientales ni jurídicas”

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha pronunciado sobre la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSC) de Madrid por la cual se ha suspendido cautelarmente la orden del Ministerio de Transición Ecológica (MIiteco) que concedió al Puerto de València la condición de órgano sustantivo, lo que en la práctica le da las competencias para decidir si la polémica ampliación que él mismo promueve precisa de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA).

“Esta decisión, a pesar de ser cautelar, da la razón a quienes argumentamos que la Autoridad Portuaria no puede ser juez y parte para evaluar el impacto de la ampliación del Puerto de València. Ya lo advertimos y mantendremos el rechazo a un proyecto que no tiene garantías ambientales ni jurídicas”, ha afirmado el alcalde.

Ribó ha asegurado que “la ampliación del Puerto tal y como está planteada no beneficia a la ciudad” y ha comentado que se trata de “una situación estratégica para la ciudad y no se ha abordado de la manera adecuada”, por lo que, ha recordado, votó “en contra” en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV).

“Es evidente que no se ha hecho todo lo necesario en este caso, ni en términos jurídicos, ni en cuanto al desarrollo de las actuaciones de mejora que estaban previstas, ni en la actualización de los estudios y previsiones sobre las implicaciones del proyecto. Esto genera una incertidumbre jurídica que ya podemos comprobar con esta decisión cautelar. Ser juez y parte en cuanto a la gestión de la DIA no es en absoluto normal porque, generalmente, quien hace el proyecto no elabora la declaración”, ha dicho el primer edil.

Ribó ha reiterado que “València considera muy importante el parque natural de la Albufera y su litoral desde cualquier perspectiva y mientras no se haga todo lo que hay que hacer en cuanto a las garantías medioambientales y jurídicas mantendremos nuestro rechazo a ese proyecto”.

Por su parte, la consellera de Emergencia Climática, Isaura Navarro, ha celebrado la medida cautelar por su importancia “para frenar de manera inmediata el avance que se había decidido por la Autoridad Portuaria contra los intereses medioambientales de la ciudad y de la comunidad autónoma”.

Según Navarro, “lo que hay detrás es la urgente necesidad de que se haga el procedimiento como es debido, con una nueva DIA en la cual el nuevo proyecto, que no es el mismo que el que se presentó en 2006, sea evaluado ante la situación actual de emergencia climática, con las necesidades de la ciudad, de nuestras costas y de la Albufera. València es una ciudad que reivindica ser medioambientalmente sostenible y el Puerto tiene que entrar en esa dinámica”.

Como informó elDiario.es, un reciente informe de la Abogacía del Estado pone de relieve que ni el Ministerio de Transición Ecológica, ni la Comisión Europea, ni Puertos del Estado, ni la propia Abogacía han dado su aval a la la validez de la DIA del año 2007 para el proyecto modificado de la ampliación del Puerto de València aprobado recientemente con los únicos votos en contra del alcalde de València, Joan Ribó, y del representante del consejo por designación de la vicepresidencia de la Generalitat, de Compromís, Iván Castañón.

Ahora, el fallo del TSJ de Madrid tras el recurso interpuesto por la Comissió Ciutat-Port, la plataforma ciudadana y ecologista contraria a la ampliación, arroja más incertidumbre si cabe a la viabilidad del proyecto.

El TSJ de Madrid avanza en su resolución: “Valorados los diversos intereses en conflicto, la apariencia de buen derecho de la pretensión y la necesidad de asegurar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria, el Tribunal estima concurren circunstancias que justifican la adopción de la medida solicitada, habida cuenta de un fumus (apariencia de buen derecho) de inexistencia del procedimiento debido para llevar a cabo la modificación en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Ampliación del Puerto de Valencia”.