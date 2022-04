Aquest 2022 es compleixen 30 anys de l’àlbum de debut de Moby, de títol homònim, i a Sampleòpolis volem aprofitar l’efemèride per a fer un recorregut per la trajectòria d’aquest artista fonamental de finals del segle XX i principis del segle XXI.

Un músic, cantant, productor i enginyer que en alguns moments de la seua vida ha arribat a tocar el cel amb les mans, però que també ha descendit als abismes de l’infern com podreu comprovar a “Moby Doc”, un documental biogràfic, dirigit per Robert Bralver, on el propi Moby conta la seua experiència de primera mà, amb una bona dosi d’humor negre, i que trobareu a Movistar.

Així que en els pròxims 90 minuts intentarem fer un repàs complet als 30 anys de la carrera musical de Richard Melville Hall, nascut a Connecticut l’11 de setembre de 1965, conegut mundialment amb el nom artístic de Moby, un sobrenom que va agafar prestat de la novel·la que va escriure el seu oncle rebesavi: Herman Melville, autor de “Moby Dick”.

En aquest episodi de Sampleòpolis, que dediquem per primera vegada a la retrospectiva d’un artista, esperem aportar una mirada fresca sobre algú de qui s’han dit moltes coses, la carrera del qual ha estat plena de daltabaixos, però que ha estat una figura fonamental en la música electrònica, i així ho volem reconéixer en aquesta retrospectiva sobre l’obra i la vida de Moby.

Tracklist '30 anys de Moby'

00. [Sintonia] M.I.A. - Pull up the people

01. Mobility

02. Go

03. Drop a beat

04. Thousand

05. Feeling so real

06. Come on baby

07. James Bond Theme (Moby’s reversion)

08. Honey

09. Porcelain

10. Natural blues

11. Find my baby

12. In this world

13. Extreme ways

14. Lift me up

15. Everyday it’s 1989

16. Lie down in darkness

17. The perfect life

18. Don’t love me

19. Swear

20. Are you lost in the world like me?

21. My only love

22. Why does my heart feel so bad? (Reprise version)

23. Go (Reprise version)