🎙️Amora & Lauseek & Obak [Dones electròniques DJ Mix]

Novembre és un mes important en termes d’agenda feminista, i des de Sampleòpolis volem sumar-nos-hi amb un capítol en format de bola extra que val per tres, amb l’objectiu de continuar soscavant l’ordre heteropatriarcal.

Es tracta d’un episodi fet a sis mans, les de qui vos parla, Aurora Mora, encarregada de fer el warm up de qui vos parlarà després presentant la seua respectiva sessió: les meues dones electròniques favorites Lauseek i Obak, que s’hi han sumat, amb un DJ mix de 30 minuts cadascuna, sota el leit motiv de dones inspirades i inspiradores.

Jo, per la meua banda, les obriré pas amb una sessió, amb perdó per la tècnica, on picotege de tot un poc: ja siga bolero, reggaeton, synth-pop o techno deconstruït.

Dit això, per si voleu conéixer una miqueta més les convidades d'aquest Sampleòpolis, vertaderes protagonistes d’aquest DJ mix, dir-vos que Lauseek i Obak són les encarregades d’una fabulosa secció sobre 'dones electròniques' al programa de ràdio “Viatge electrònic”, que vos recomane encaridament, i que podeu seguir a YouTube i a les plataformes de podcast habituals.

Vos deixe amb aquesta bola extra en forma de sessió mesclada per dones absolutament inspirades i inspiradores i composada exclusivament per música feta per dones artistes.

I si vos agrada, no deixeu de fer like i de compartir.

Tracklist amora & lauseek & obak (Dones electròniques Dj Mix)

Amora Dj Mix

00. [Sintonia] SUZANE CIANNI - Xenon Pinball Effects

01. LUCRECIA DALT - Dicen [¡Ay!, RVNG Intl., 2022]

02. THE ALBUM LEAF - Prologue (Kaitlyn Aurelia Smith Remix) [Nettwerk Music Group, 2023]

03. BJÖRK feat. SHYGIRL - Ovule (Sega Bodega Remix) [One Little Independent Records, 2023]

04. SILA LUA - Viaje al fin de la noche [Rompe, Altafonte, 2022]

05. JOHN GLACIER & SURF GANG - Wait 4 me [JGSG, Surf Gang Records, 2023]

06. UPSAMMY - Constructing [Germ in a Population of Buildings, PAN, 2023]

07. CATERINA BARBIERI - Math of you [Myuthafoo, Light-years, 2023]

08. AVALON EMERSON - Karaoke song [& the Charm, Another Dove / One House, 2023]

09. LENA WILLIKENS - Howlin Lupus [Phantom Delia, Cómeme, 2015]

10. JLIN - Paradigm [Perspective, Planet Mu Records, 2023]

11. AÏSHA DEVI - I’m not always where my body is [S.L.F., Houndstooth, 2019]

Lauseek Dk Mix

01. NALA SINEPHRO - Space 1.8 (2021)

02. PATRICIA WOLF - Springtime in Croatia [See-Through, Balmat, 2022]

03. YLIA - Flowers in June [Ame Agaru, Balmat, 2023]

04. ANA QUIROGA - So Below [Azabache, Houndstooth, 2023]

05. MARINA HERLOP - Reina Mora [Nekkuja, PAN, 2023]

06. JANA RUSH - Potentials (Zoë Mc Pherson Remix) [Pitch Blender Remixes, SFX, 2023]

07. ELECTRIC INDIGO - Ferrum 3 (Ana Quiroga Remix) [Ferrum Remixes, Editions Mego, 2020)

08. DEENA ABDELWAHED - Naive [Jbal Rrsas جبل الرصاص , InFiné Music, 2023]

09. AYESHA - Tactilia [Rhythm is Memory, Kindergarten Records, 2023]

10. AYA - Tailwind (imhole, Hyperdub, 2021)

11. ARCA, SOPHIE - La Chíqui (KiCk i, XL Recordings, 2020)

Obak Dj Mix

01. HONEYDRIP, LA DAME, SHANIQUE MARIE - System (La Dame Remix) [Banofee Pies Records, 2023]

02. ANZ - Fencin [Anz EP, Chow Down Records, 2017]

03. JESSY LANZA, LORAINE JAMES - Seven 55 [Jessy Lanza DJ-Kicks, !K7 Records, 2021]

04. LORAINE JAMES - I DM U [Gentle Confrontation, Hyperdub, 2023]

05. LUXE, TOM PLACE – Moonquake (Angel D'lite Remix) [Dansu Discs, 2023]

06. SHERELLE - 160 Down to the A406 [2021]

07. JLIN, ZORA JONES - Dark Matter [Visceral Minds, Fractal Fantasy, 2017]

08. D. TIFFANY & ROZA TERENZI - Redemption Arc [Edge of Innocence, Delicate Records, 2022]

09. NVST - Drum in the Bass of Attention (Cutmeintwice Version) [Big Science, 2022]