Sánchez recrimina a Baldoví su “agravio territorial” y atribuye la sobreejecución de presupuestos en Madrid al rescate de las autopistas

El bajo nivel de ejecución de los presupuestos en la Comunitat Valenciana y especialmente la sangrante comparativa con la Comunidad de Madrid ha sido el centro de la pregunta del diputado Joan Baldoví (Compromís), al presidente Pedro Sánchez en la sesión de control de este miércoles en el Congreso. Pero el presidente ha atribuido la diferencia al rescate de las autopistas en Madrid, y se muestra satisfecho de las inversiones realizadas en territorio valenciano, además de reprochar a Baldoví que esgrima el “agravio territorial” en la pregunta parlamentaria.

El diputado de Compromís ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 preveían cifras similares para Madrid y la Comunitat Valenciana (1.134 millones para la primera y 1.107 para la segunda), pero tuvieron un nivel de cumplimiento muy desigual: un 42% en la Comunitat Valenciana y un 184% en la madrileña, para uno menos de la mitad de lo previsto, para otros casi el doble. La inversión por cápita se quedó así en 309 euros por habitante en Madrid y 93 en la Comunitat Valenciana.

Ante esta situación Joan Baldoví ha preguntado a Sánchez “¿qué medidas va a tomar para que no haya este desigual e injusto reparto de las inversiones y sobre todo de su ejecución?”. Además el diputado valenciano le señalaba que “los presupuestos generales deberían servir para equilibrar los territorios, pero un año tras otro no lo acaban de arreglar”. Como ejemplo ha señalado las consideradas como las tres infraestructuras principales que no se ejecutan: el Corredor Mediterráneo, la conexión por tren con el aeropuerto de Alicante y el Tren de la Costa. Con todo Baldoví ha advertido que “si quiere que se repita un tercer Botànic, cumpla con los valencianos”.

La respuesta de Pedro Sánchez ha sido señalar que uno de los objetivos de su gobierno ha sido la cohesión territorial, y ha pedido “decir las cosas como son, y no fomentar el agravio territorial como usted pretende hacer con esta pregunta”. El presidente ha continuado manifestando que “el Gobierno de España lo que tuvo que hacer es resolver un desaguisado que nos dejó la anterior administración, y es rescatar las autopistas de peaje, y por eso Madrid tiene los niveles de ejecución que tiene”. Además Sánchez también ha aludido a la pandemia como la razón del “frenazo” de las inversiones. Con todo el presidente remataba con una comparativa respecto a los gobierno del PP asegurando que con el PSOE se han incrementado en un 35,9% durante los últimos 4 años.