El secretario de salud valenciano de UGT, Jesús García, presenta la dimisión tras reconocer que se ha puesto las dos vacunas

El secretario de salud laboral del sindicato UGT en la Comunitat Valenciana, Jesús García, se suma a la lista de liberados sindicales que se han administrado la vacuna.

García se vacunó el pasado 12 de enero en el hospital Doctor Peset y posteriormente se puso la segunda dosis el pasado 3 de febrero, tal y como ha avanzado El Periódico de Aquí.

El secretario de la organización en materia sanitaria ha reconocido los hechos y ha puesto su cargo a disposición del sindicato "para no dañar la imagen del sindicato después de haberle dedicado 12 años de trabajo", tal y como ha explicado a elDiario.es.

Según ha comentado a este diario, solicitó la incorporación a Sanidad ya que es enfermero, aunque aún no ha recibido una respuesta. Independientemente de esta cuestión, ha afirmado que pese a ser liberado sindical, para ejercer su función se mueve "por los diferentes hospitales" ya que debe visitar "las secciones sindicales de todos los centros sanitarios".

Precisamente, el 12 de enero se encontraba realizando esta labora en el hospital Doctor Peset cuando, según cuenta, le dijeron que había instalado un puesto de vacunación y que se si acercaba le vacunarían: "En ese momento no había listado, de hecho, vacunaron a todo el personal del hospital que pasó por allí fuera de primera línea o no; la verdad que en ese momento no pensé que hiciera ningún mal, pero ahora, visto lo visto, quizás me equivoqué y por eso pongo mi cargo a disposición del sindicato al que he dedicado mi vida".

Sobre la segunda vacuna, García ha explicado que una vez le pusieron la primera, al quedar reflejadio en la base de datos, le llegó un mensaje al móvil para que acudiera a administrársela.