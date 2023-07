El pacto a medias del PP con Vox en València

La alcaldesa de València suprime áreas de Políticas de género o LGTBI

Catalá convierte a la extrema derecha en “socio preferente”

Para la alcaldesa de València, del PP, María José Catalá, la extrema derecha de Vox es el “socio preferente”. Una condición que se traduce en que los cuatro concejales del grupo más pequeño del Ayuntamiento tendrán todos sueldo de dedicación exclusiva, a diferencia de los otros grupos, que solo tendrán a la mitad de los ediles con esa remuneración. Es uno de los aspectos del pacto a medias que Catalá ha establecido con Vox, cuyo portavoz, Juan Manuel Badenas, asegura que mantendrá un apoyo “funcional” al equipo de gobierno del PP.

Ese apoyo “funcional” se ha plasmado ya en la nueva estructura de organización municipal, de la que han desaparecido áreas anteriores como las de políticas de género y LGTBI o cambio climático, en la línea de las obsesiones de la ultraderecha. Para dejar más clara la influencia de Vox, se ha creado también un área de “familia”.

Desde que llegó a la alcaldía, elegida por haber encabezado la lista más votada, Catalá ha insistido en la pretensión de gobernar la ciudad de València en minoría. Algo que, poco a poco, se ve que no será exactamente así, dado que ya ha pactado aspectos con su “socio preferente” para poner en marcha el nuevo organigrama del Ayuntamiento. Una iniciativa que ha esperado a llevar a cabo una vez pasadas las elecciones generales del 23 de julio.

El hecho incontrovertible es que el PP necesitará a Vox para sacar adelante acuerdos en el pleno municipal y el grupo de extrema derecha, de momento, se ha comprometido solo a apoyar lo que tenga que ver con el funcionamiento básico del Ayuntamiento.

Ximo Puig, Enric Morera y Gerardo Camps, entre los designados

Senadores territoriales con bronca interna en Compromís

La elección de senadores territoriales se le ha indigestado a Compromís, que ha escenificado una bronca interna entre dos de sus componentes, Iniciativa y Més, porque la coalición ha optado por el expresidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, en lugar de Carles Mulet, que ha venido ocupando el escaño en la Cámara alta las dos últimas legislaturas. La parte de Iniciativa anunció que no asistiría a las reuniones de los órganos de la coalición y que sus diputados no votarían a Morera, como así fue. Todos en Compromís son conscientes de que el desencuentro no puede ir más allá.

Las Corts Valencianes, pues, eligieron a los senadores de representación autonómica. Son el expresidente de la Generalitat Ximo Puig y Rocío Briones por los socialistas, el expresidente de las Corts Valencianes Enric Morera por Compromís y el exconseller Gerardo Camps, además de Teresa Belmonte y Fernando Carbonell, este último en una plaza cedida a Vox, por la cuota del PP.

Después de eso, en la coalición valencianista, tras escenificar su desacuerdo, han empezado a buscar la forma de reparar las heridas internas que ha abierto el episodio.

Maltrato de los astados y peligro mortal para las personas

Lamentables escenas de 'bous al carrer' en Morella y una mujer muerta en Almàssera

Desgraciadamente, las escenas lamentables y las desgracias no son nuevas. Los bous al carrer han vuelto a ser noticia porla muerte de una mujer de 74 años en Almàssera, que había sido gravemente herida hace unos días por una vaquilla que se había escapado de los festejos en la vecina localidad de Tavernes Blanques.

De Morella, por otra parte, llegaron unas imágenes del golpe tremendo que sufre un astado durante la celebración del bou embolat. El animal se desplomó como consecuencia del percance, grabado por activistas de AnimaNaturalis.

