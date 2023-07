Los que vienen y los que no se van

Elección de presidente autonómico en campaña electoral de las generales

Mazón apremia para su investidura y Catalá despliega la agenda conservadora

La investidura del líder del PP valenciano, Carlos Mazón, como presidente de la Generalitat se producirá la semana que viene. Este viernes, tras la reunión de la Mesa y la Junta de Síndics de las Corts Valencianes, se concretará. A los populares no les da igual la fecha. porque ahora les parece que visualizar el pacto con Vox al que llegaron con tanta rapidez puede influir negativamente en las elecciones generales del 23 de julio. Y quieren distanciar su retorno al poder en la Comunitat Valenciana de la mano de la extrema derecha y la jornada de las votaciones, seguramente porque la ciudadanía ya observa cómo actúan los socios cuando todavía no han tenido tiempo de ocupar los despachos oficiales. Su referente será el extorero Vicente Barrera, desde una vicepresidencia del Consell. Por eso no está de más conocer cuáles son los negocios de este “fichaje”: constructoras, vino y una inmobiliaria con la familia de Camps.

En todo caso, el calendario depende de la constitución de los grupos parlamentarios. El de Compromís, con Joan Baldoví como portavoz, contará con tres consellers del Gobierno del Pacto del Botánico en su dirección: el exconseller de Educación Vicent Marzà, la vicepresidenta y consellera de Igualdad en funciones, Aitana Mas; y la consellera en funciones de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro.

También el todavía presidente de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, se mantendrá en las Corts Valencianes, en su caso como presidente del grupo socialista, cuya portavoz será la actual consellera de Política Territorial en funciones Rebeca Torró, acompañada del también conseller de Economía, Arcadi España, y de los diputados María José Salvador y José Chulvi.

Puig, que apuesta por ser elegido senador de representación territorial y aspira a compatibilizar sus puestos en ambas cámaras, presentó un libro titulado Una idea d'esperança. En él recoge una serie de reflexiones sobre los ocho años de gobierno en la Generalitat Valenciana con especial énfasis en la “madurez extraordinaria” que demostró la sociedad valenciana ante la pandemia de la Covid-19. Durante el acto de presentación, el líder socialista valenciano, pese a sus diferencias, dijo que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “se le ha tratado injustamente” y proclamó: “Soy más pedrista que nunca”.

Mientras unos esperan ansiosos a ocupar los despachos y otros se resitúan ante la nueva etapa en la oposición, quienes ya han accedido al poder empiezan a tomar decisiones. Como la alcaldesa de València, María José Català, que ha desplegado algunos de los elementos ideológicos de la agenda conservadora. Bautizar un puente con el nombre de la exalcaldesa Rita Barberá ha sido uno de sus primeros anuncios. También ha decidido suprimir los mercadillos de proximidad de venta de frutas y verduras que había implantado el equipo de Joan Ribó, aunque a la vista de las protestas de varias asociaciones vecinales ha tenido que rectificar sobre la marcha y los mantendrá en barrios populares, pero no en la zona rica de la ciudad, donde fueron objeto de una campaña hostil.

Más trascendencia tiene la postura de Catalá -que recibió al presidente de la Generalitat in pectore, Carlos Mazón, en el Ayuntamiento- ante el problema de la vivienda. La flamante alcaldesa descarta limitar el precio de los alquileres, apuesta por la construcción de nuevas promociones y anuncia la creación de una oficina antiocupas para hacer frente a un problema, el de las okupaciones de inmuebles, prácticamente inexistente en la ciudad. ¡Que la idiosincrasia no deje de empañar la sensatez en la política!

La izquierda deja buenas cifras en herencia al PP

Balance del pacto del Botánico: 156.046 parados menos y 451.520 empleados más

La izquierda se va de la Generalitat Valenciana con buenos logros económicos, entre los que destaca el descenso del paro. Con las cifras del desempleo registrado del mes de junio, el Pacto del Botánico, formado por el PSPV, Compromís y Unides Podem, dejará una herencia al PP mejor que la que recibió en 2015. En ocho años se ha recortado un tercio la cifra de parados (un 32,4%), que han pasado de 481.623 a 325.577. Por otra parte, ha habido un crecimiento de 451.520 afiliados a la Seguridad Social, que han pasado de 1.648.368 en junio de 2015 a 2.099.888 en junio de 2023, lo que supone un incremento del 27,40%.

La versió en valencià d'elDiario.es inclou aquestes informacions de política i també altres notícies de caràcter social i cultural, així com articles d'opinió. La pots llegir ací.

Nos puedes seguir en Telegram.

Y si quieres apoyarnos, hazte socia o socio de nuestra edición.