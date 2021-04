Los socialistas valencianos inician una campaña para que se liberen las patentes de las vacunas contra la COVID-19

"El acceso a las vacunas no puede estar determinado ni por el poder adquisitivo de cada territorio ni tampoco por los intereses privados de los laboratorios", en opinión del presidente valenciano, Ximo Puig. Por eso, los socialistas valencianos, de los que es secretario general, han emprendido una campaña a favor de la liberación en la Unión Europea de las patentes de las vacunas contra la COVID-19

El PSPV-PSOE va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para pedir la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 y la puesta en marcha de “todos los mecanismos posibles” para aumentar la producción de dosis. Según ha informado el partido, "el texto sigue las indicaciones de la OMS, partidaria de suspender las patentes de vacunas, tratamientos y otras herramientas sanitarias contra el coronavirus, e insiste en que esta iniciativa nos situaría más cerca de la inmunidad global”.

"Ante una pandemia mundial en la que todos los países se ven afectados, necesitamos una solución mundial”, subraya el PSPV-PSOE, que advierte de que “muchos países, especialmente los que menos recursos tienen, han sufrido y se enfrentan a una grave escasez de productos médicos como los test de diagnóstico, pero sobre todo de vacunas”.

“Hasta que no esté la última persona protegida, no superaremos la pandemia”, indica el texto de la moción, que propone a los ayuntamiento que "insten al Gobierno de España y a las autoridades europeas a actuar y exigir que no haya patentes médicas en esta pandemia, para que así las vacunas, medicamentos y diagnósticos de la COVID-19 lleguen a todas las personas del mundo”.