Cinco familias recuperan los restos de represaliados en la fosa 120 de Paterna

Cinco familias recuperan los restos de represaliados del franquismo enterrados en la fosa 120 del cementerio municipal de Paterna, en Valencia. Este sábado se ha celebrado el acto de entrega de los cuerpos identificados tras la exhumación de la fosa, que se inicio en septiembre de 2020.

Al terminar las tareas de exhumación, los arqueólogos del grupo ArqueoAntro encontraron 17 cuerpos, en lugar de los 13 que constaban en el registro civil. Los trabajos de identificación con las pruebas de ADN solo han conseguido confirmar la identidad de cinco de las víctimas. Según explica el codirector de la excavación, el arqueólogo Álex Calpe “todavía están en proceso de identificación 3 cuerpos más, el resto no sabemos quién son, ya que no constan en el registro cementerial ni en los relatos de las familias.”

Los cuerpos que han podido ser identificados son: Antonio Zaragoza Tamarit (Meliana, albañil y alcalde), Jose Orts Alberto (Meliana, chófer y concejal), Manuel Amorós Alacid (Meliana, hornero cerámica y presidente comité de abastos PS), Francisco Ballester Ferrer (Meliana, barnizador y alcalde), Manuel Bauset Tamarit (Meliana, albañil y sindicalista CNT) Durante el proceso de exhumación han fallecido dos de los hijos de las victimas, Manuel Amoros y Liber Sancho, que en el momento de la exhumación tenían casi 90 años.

En palabras de una de las hijas de fusilados en esta fosa, Amparo Orts Granell, de 86 años : “Lo hemos hecho por el yayo y la yaya, no me pensaba que llegaría a verlo, pensaba que me moriría antes. Como Liber que empezó con nosotros y ha fallecido sin poder llegar a verlo”. “Esta lucha la comenzaron nuestras abuelas, las siguientes generaciones cogimos el testigo ya que nuestras instituciones democráticas han empezado muy tarde, y deben darse prisa, los hijos tienen ya más de 85 años y se nos están yendo sin que vean cumplido su deseo de enterrar a su padre con su madre”, apunta Amparo Belmonte Orts, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa 120 de Paterna, quien además es Presidenta de la Plataforma de Asociaciones de Familiares de Víctimas del Franquismo de las Fosas Comunes de Paterna.

“Los cuerpos no identificados y aquellos que así sea el deseo de las familias, serán reinhumados en el columbario del Memorial a las Victimas del franquismo que será próximamente construido en el cementerio de Paterna, ha recalcado Belmonte.