Les begudes energètiques: un problema generacional sense regulació

Un informe recent d’Estudies 2022 demostra que més de 4 de cada 10 estudiants entre 16 i 18 anys han pres begudes energètiques en els últims 30 dies. En concret, els xics (50,7%) encapçalen aquesta llista davant del 39% de xiques enquestades.

Només amb el consum dels xics de 14 anys, la xifra se situaria prop de la mitjana del conjunt d’homes adults, 46,1% davant del 50,7%. En el cas de la població femenina, el pic més destacat se situaria entre els 14 i 15 anys, amb un 41,9% i 42,3%, respectivament.

Sònia (nom fictici) es va endinsar en el món “energitzant” a quinze anys. Encara recorda la primera vegada que va descobrir aquestes pots. “Estava amb el meu grup d’amics i en vaig tastar una. Eren persones que solien consumir substàncies il·legals. Em vaig aficionar a les energètiques per ells”, diu.

Els adolescents que solen consumir grans quantitats de begudes energètiques amb un alt contingut de cafeïna tendeixen a ser vulnerables a l’hora de tastar altres drogues, tal com exposa l’enquesta anterior.

En la seua nevera mai falta una energètica. “A 18 anys arribava a consumir fins a dotze pots en una setmana. Ara el meu límit en són quatre”, comenta. Fa sis anys que Sònia consumeix aquest tipus de refrescos. “A vegades he notat palpitacions cardíaques perquè solc prendre café als matins, després una energètica, i a la nit més sucre”, explica Sònia.

El cas de Marina Martínez és similar. Les va tastar per primera vegada en tercer d’ESO, després de veure altres estudiants consumint-ne en el centre educatiu. Ara cursa primer de Treball Social i cada matí inicia la jornada amb un pot.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) aconsella el consum màxim de 25 grams al dia, en què no s’inclouen nutrients que tenen sucres propis en la seua matriu alimentària. Un pot de 500 mil·lilitres té 160 mil·ligrams de cafeïna i fins a 60 grams de sucres.

Alejandra Benito, dietista i nutricionista en el Centro Enaltea, adverteix que excedir el màxim de cafeïna i sucres afegits en un dia pot produir sensació d’excitació, ansietat, ritme cardíac inusual i insomni.

L’Autoritat de Seguretat Alimentària (EFSA pel nom en anglés) recomana una ingesta màxima de 150-180 mil·ligrams de cafeïna en adolescents. “Quan es consumeix aquesta substància en una sola dosi i no es fracciona durant el dia, el cos pot experimentar alguns efectes adversos com ara nàusees, vòmits i fins i tot, pot causar una pèrdua de la massa òssia que derivaria en un augment del risc d’osteoporosi”, incideix Benito.

A la consulta de C.G, resident d’infermeria especialista en salut mental, solen acudir menors amb alguns símptomes després de consumir aquesta mena de begudes estimulants. Segons la infermera, la mitjana d’edat està al voltant de 12 anys. Ella també coincideix amb la dietista a l’hora d’esmentar algunes de les conseqüències directes que afecten aquest grup de població.

L’alcohol, una altra substància agreujant

Una de les modes que s’ha incrementat més entre els joves durant els últims cinc anys és la mescla de l’alcohol amb les begudes estimulants.

Segons l’enquesta esmentada, un 16% dels estudiants entre 14 i 18 anys van consumir aquesta droga legal amb beguda energètica l’últim mes. La xifra més alta la representen les persones de 18 anys: els xics amb un 22,7% i les xiques amb un 18,4%.

La nutricionista avisa que l’edat de consumir aquesta substància és cada vegada més primerenca. “Les energètiques tenen efectes estimulants que emmascaren els efectes depressors de l’alcohol. El resultat provoca més ganes de beure, més estimulació i l’augment del risc d’intoxicació etílica”, concreta.

C. G destaca una de les amenaces que poden derivar d’aquesta combinació: “La interacció dels riscos cardiovasculars de les energètiques amb els perills neurològics i hepàtics de les begudes alcohòliques”.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), en el decàleg de “Recomanacions de consum de begudes energètiques”, insisteix en el perill que suposa la mescla d’aquestes dues begudes.

Per a Sònia, eixir de festa implica prendre una energètica amb alcohol. “La consumició, que va integrada amb l’entrada de la discoteca, la gaste en una copa carregada d’energètica. Damunt costa un euro més”, comenta.

Tal com exposa una nota de premsa de la Societat Espanyola de Medicina de l’Esport (Semed), els pots combinats amb alcohol afavoreixen “la deshidratació per increment de la diüresi i més en condicions de sudoració (exterior i interior de locals), facilitant l’aparició d’arrítmies”.

El mite del plus d’energia

El nom intrínsec d’aquesta mena de begudes condueix a una concepció errònia sobre la seua funció en el metabolisme. La falsa creença indueix els adolescents a buscar una font d’energia, concretament, una dosi de cafeïna que els mantinga desperts. La Semed insisteix a qualificar-les d’“estimulants”.

Martínez creu que la quantitat de cafeïna que li aporta l’energètica, juntament amb la del café que es pren a les vesprades, la “manté activa”.

Alejandro Benito explica que la denominació “energètiques” és una estratègia de màrqueting per a captar consumidors, especialment els més joves. “En l’època que més es prenen és en exàmens. No ajuden a la concentració, sinó tot el contrari”, detalla la nutricionista.

Toni L. és una de les víctimes de la seua propaganda. En la seua adolescència, li va cridar l’atenció que tots els adults que l’envoltaven en consumiren una: “Em van començar a agradar a dotze anys, però no va ser fins a quinze que m’hi vaig tornar addicte”. Els components d’aquests pots han esdevingut una necessitat en el seu dia a dia. “Sempre me n’acompanya una abans d’anar al gimnàs o quan jugue a videojocs”, conclou.

La infermera especialista en salut mental opina que la normalització del seu consum està estesa especialment per plataformes com Tik Tok o Twitch, en què hi ha personatges mediàtics que tenen la seua pròpia marca de begudes estimulants. “La pressió de grup i la desinformació són una combinació que, en aquesta mena de casos, genera una confluència en els mateixos gustos”, exposa.

El caos de la regulació

Galícia ha obert un debat sobre la regulació de la venda de begudes energètiques a adolescents en el territori nacional. Aquesta autonomia es converteix en la primera a aprovar un projecte de llei que en prohibirà el consum en menors d’edat. El president de la Xunta, Alfonso Rueda, va manifestar en una roda de premsa que classificarà aquesta mena de begudes en el rang de l’alcohol.

La publicitat de begudes energètiques dirigida a menors d’edat estarà prohibida en el territori gallec. A més, se’n vetarà la promoció en centres sanitaris, centres educatius, en espais recreatius o zones d’activitats esportives en què abunden esportistes menors.

Els menors que no complisquen aquesta llei hauran d’abonar una sanció de fins a 3.000 euros, mentre que els establiments que les promocionen o hi contribuïsquen amb la seua venda, s’enfrontaran a sancions de fins a 600.000 euros. El Govern de la Xunta espera que la normativa entre en vigor el 2024.

Deu comunitats més han abraçat aquesta mesura de manera parcial: entre aquestes està la Comunitat Valenciana. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va assegurar el mes passat que s’estudiarà “de manera assenyada” la restricció d’aquestes begudes en menors.

Actualment, la Unió Europea no ha aprovat cap llei sobre les begudes estimulants. A Espanya hi ha una legislació (R 650/2011) sobre begudes refrescants en què estarien incloses aquestes, però no esmenta cap mena de prohibició als menors.

Des de la Semed exigeixen que es regule la venda d’aquestes pots a escala estatal, així com els advertiments en els informes nutricionals de l’envasament. En el comunicat, insta a regular-ne la venda a partir de 18 anys i a sol·licitar a la Comissió Europea una modificació del Reglament 1169/2011 (en què s’inclouen begudes altes en cafeïna) amb la finalitat d’incloure en l’anvers de l’etiquetatge la quantitat de cafeïna i la no recomanació a menors i dones embarassades.

Per a C.G, la limitació de la venda i l’assignació de no indicat contribuiria a la conscienciació. Malgrat això, creu que seria complicat reduir la taxa de consum, atés que l’alcohol “també està vetat i continua consumint-se per aquest grup poblacional”. Peinado ho té clar: “Les xifres van augmentant cada any. Cal legislar i començar a limitar-ho”.