Adeu al centre comercial de Portela en l’Estació del Nord de València: Adif encarregarà una nova terminal subterrània per a l’AVE

Carpetada definitiva al projecte d’estació central subterrània dissenyada per l’arquitecte César Portela i presentada fa nou anys com a part de l’operació del Parc Central de València.

Fonts de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) han informat a elDiario.es que “el projecte de l’estació central haurà d’adaptar-se a l’augment de la demanda derivat de la liberalització dels serveis ferroviaris de viatgers, incrementant el nombre de vies”.

A més, “cal actualitzar tot allò relatiu a canvis normatius i altres requisits que s’exigeixen actualment en els projectes”, motiu pel qual “la redacció d’aquest projecte serà independent del que es va dur a terme el 2013, d’acord amb la solució que Adif acorde amb un nou projectista, en el context d’un procés de contractació pública”.

Com ja va informar aquest diari, Adif tenia decidit encarregar un nou projecte, encara que quedava el dubte si es tractava d’adaptar el de Portela a les noves exigències, o si per contra, es partiria de zero, com així han confirmat les fonts consultades.

D’aquesta manera, s’obri un nou escenari que possibilita tornar a debatre el paper que tindrà l’actual Estació del Nord, al costat de la qual s’havia projectat un enorme edifici amb una galeria comercial i un aparcament.

En concret, el projecte de Portela incloïa “un gran edifici situat entre la Gran Via de les Germanies i l’edifici de l’estació actual”. Aquest nou edifici acolliria “la major part d’accessos i eixides de les noves instal·lacions i els serveis de suport de l’estació”, a més d’“un aprofitament d’ús terciari compatible a desenvolupar en el conjunt format per l’estació actual i la seua ampliació”.

L’estació central és una infraestructura clau, perquè enllaçarà el canal d’accés ferroviari amb el túnel passant, de manera que es done continuïtat als trens que accedeixen des del sud de la ciutat cap al nord i en definitiva al Corredor Mediterrani.

De tots aquests projectes, el més avançat és l’anomenat canal d’accés, el soterrament de les vies des de la V-30 fins a l’estació Joaquín Sorolla, que actualment suposen un mur que parteix en dos la ciutat. El canal s’executarà al mateix temps que l’ampliació de l’estació Joaquín Sorolla, una actuació que deixa entreveure que l’estació central queda encara molt llunyana en el temps.

Tots dos projectes (canal d’accés i ampliació de Joaquín Sorolla) s’aprovaran i es licitaran conjuntament entre els mesos de juny i juliol, i està previst l’inici d’execució el 2023, amb un termini estimat de 60 mesos, és a dir, que estaran acabats el 2028.

Aquesta actuació suposa un avanç molt important en el nuc central del Corredor Mediterrani i, a més, permetrà alliberar 250.000 metres quadrats de superfície ocupada actualment per les vies, on s’habilitarà un corredor verd.

Quant al túnel passant i la doble plataforma València-Castelló, estan en fase d’anàlisi les 500 al·legacions que ha rebut l’estudi informatiu. Fonts del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana van informar que s’ha procedit a la redacció d’un estudi d’impacte ambiental conjunt per a totes dues infraestructures.

El pas següent és l’avaluació ambiental que, en conseqüència, serà també conjunta, amb la finalitat d’obtindre una declaració d’impacte ambiental (DIA) global per a la nova connexió ferroviària entre València i Castelló en què es determinarà el traçat seleccionat. Una vegada obtinguda la DIA, es podrà procedir a l’aprovació definitiva de l’alternativa triada.