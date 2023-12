Aemet respon a una ciutadana que està “fins a la coroneta” dels ‘chemtrails’: “Lamentem decebre’t, però és aigua”

Fa uns dies, una ciutadana es dirigia a l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a través de xarxes socials preocupant-se pels famosos chemtrails. Adjuntava una publicació d’un altre usuari en què s’adjuntava un vídeo per a denunciar que els “fumigadors es riuen de nosaltres [...], ara fins i tot gargotegen davant de la teua cara”. En la publicació dirigida a Aemet preguntaven “què fan i tiren aquests avions”, alhora que assegurava que estava “fins a la coroneta de veure dia sí i dia també fumigar el cel!! I no parleu de gel en suspensió que no hi ha qui es trague això, llevat que sigues un esbojarrat”.

Davant aquesta interpel·lació directa, des de l’Agència responien a aquesta usuària de manera escarida i contundent: “Hola, Susana, lamentem decebre’t, però és aigua”, i la remetien a un informe elaborat per la mateixa agència.

En aquest document s’explica que aquests deixants de condensació són “núvols de gel, en forma de línies llargues, que sorgeixen a vegades en passar d’un avió, per condensació del vapor d’aigua contingut en les emissions dels motors”. A vegades, prossegueix l’escrit, es forma un altre tipus de deixants en la punta de les ales “per condensació del vapor atmosfèric a causa de la baixada de pressió i temperatura que es produeix en passar l’avió”, encara que aquests solen produir-se durant l’enlairament i l’aterratge, “i duren molt menys”.

Tal com s’explica en l’informe, els motors dels avions emeten vapor d’aigua, diòxid de carboni (CO₂), petites quantitats d’òxids de nitrogen (NOx), hidrocarburs, monòxid de carboni, gasos de sofre i partícules de sutja i metall. “De tots aquests gasos i partícules, el vapor d’aigua és l’única cosa rellevant per a la formació de deixants”, relata, i afig que perquè es formen els grans deixants darrere dels avions en ruta “són necessàries unes condicions de temperatura i humitat determinades, que permeten que es produïsca la condensació del vapor d’aigua emés pels motors”.

L’Aemet no considera adequat referir-se a aquests deixants com a chemtrails: “En anglés, la paraula correcta és contrails (abreviatura de condensation trails, deixants de condensació) El terme chemtrails (abreviatura de chemical trails, deixants químics) és l’usat pels seguidors de la teoria que afirma que des dels avions llancen productes químics amb l’objectiu de modificar artificialment l’oratge o el clima”.

Sobre la possible existència d’un programa atmosfèric secret de gran escala, l’Agència Estatal de Meteorologia apunta a l’estudi de la Universitat de Califòrnia de Shearer del 2016 en què 76 de 77 científics experts en química atmosfèrica o geoquímica no van trobar cap evidència d’un secret large-scale atmospheric program (SLAP), o programa atmosfèric secret de gran escala (el número 77 va referir, com a única evidència que no podia explicar, alts nivells de bari atmosfèric en una zona remota sobre un terreny amb baixos nivells de bari).

Així mateix, cita David Incertis, que va apuntar en el blog ‘500 euros per un chemtrail’ que “si els deixants consistiren en compostos metàl·lics dispersats des d’avions, per a obtindre un deixant de les dimensions dels deixants persistents, caldria dispersar una quantitat tal de material el pes del qual cap avió seria capaç de transportar”.

Pel que fa a les conseqüències d’aquestes emissions dels motors dels avions, el document elaborat per l’Aemet apunta al fet que el trànsit aeri genera “una sèrie d’agents forçadors del clima, la influència dels quals es pot quantificar entre un 3 i un 4% de l’impacte de totes les activitats humanes en el canvi climàtic i que no es pot ni molt menys menysprear”. No obstant això, aquest impacte “no està relacionat amb algunes hipòtesis pseudocientífiques de ‘fumigació’ per a eliminar la possibilitat de pluja, ni altres de semblants, sinó amb l’augment de l’efecte d’hivernacle”.