Afectats pel tancament de Madeira Invest Club demanen que s’investigue per finançament il·legal el partit d’Alvise

Una associació de consumidors que representa diversos afectats per l’enfonsament i el tancament de Madeira Invest Club ha demanat a l’Audiència Nacional (AN) que amplie la seua investigació a un presumpte delicte de finançament il·legal de partits polítics en relació amb el lliurament a Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta, de 100.000 euros en metàl·lic.

L’Associació Nacional per a la Defensa del Consum Espanyol de Serveis (Ances) sosté en un escrit d’ampliació de denúncia dirigit al Jutjat Central d’Instrucció número 4 de l’AN, a què ha tingut accés elDiario.es, que la declaració d’Álvaro Romillo en què confirma que l’eurodiputat ultra Alvise Pérez va rebre en mà 100.000 euros en metàl·lic del quiosquet financer constitueix un “reconeixement de fets delictius” que encaixen en els presumptes delictes de blanqueig de capitals i de finançament il·legal dels partits polítics.

Així doncs, l’associació sol·licita que s’amplie la seua denúncia inicial als delictes de blanqueig i de finançament il·legal de partits polítics, comesos pretesament per Álvaro Romillo, administrador de Madeira Invest Club, en la seua modalitat activa.

L’escrit reitera la petició que se cite Alvise Pérez (aforat per la seua condició d’eurodiputat) com a testimoni i que l’ultradretà ingresse davant el jutjat els 100.000 euros que va rebre “i tots els diners o els béns haja pogut rebre” de Madeira Invest Club, tot això “en benefici” dels afectats que representa Ances.

L’article 304 bis del Codi penal a què al·ludeix l’escrit, relatiu als delictes de finançament il·legal dels partits polítics, imposa una pena de multa a qui reba “donacions o aportacions” destinades a una formació que infringisquen la llei orgànica sobre finançament de partits polítics. Les penes de presó (de sis mesos a quatre anys) previstes estan vinculades a donacions que superen l’import de 100.000 euros.

El Jutjat Central d’Instrucció número 4 de l’AN va obrir diligències prèvies el 26 de setembre passat per la possible comissió de delictes contra la mercantil Madeira Invest Club arran d’una denúncia inicial d’Ances, una associació amb uns 200 associats i personada en altres estafes financeres investigades pels tribunals, com ara el cas Ninmbus, Herrero Brigantina o Juicy Fields.

A la mateixa denúncia es van sumar l’Associació d’Afectats per Inversions en Criptomonedes (AAIC) i diferents despatxos d’advocats, que busquen possibles afectats per la causa i que podrien ser-ne uns quants milers.

El fundador de Madeira Invest Club, l’oficina d’inversió apadrinada per l’agitador d’extrema dreta, va lliurar el 19 de setembre passat un escrit en la Fiscalia General de l’Estat (FGE) en què assegurava que havia lliurat 100.000 euros en metàl·lic en plena campanya de les europees al candidat llavors i ara eurodiputat, segons va revelar elDiario.es. La confessió anava acompanyada de converses en què participa Alvise i que l’empresari cripto va aportar juntament amb un informe pericial que acredita la seua veracitat.

Segons la documentació aportada per Álvaro Romillo al ministeri públic, els 100.000 euros van ser rebuts en mà a Madrid per Alvise Pérez el 27 de maig passat, dies abans de les europees en què la seua agrupació Se Acabó la Fiesta (SALF) va obtindre més de 800.000 vots.

El lliurament es va produir en les oficines de Sentinel BQ, una empresa del mateix amo de Madeira Invest Club que disposa de 5.000 caixes de seguretat fortificades en el centre de Madrid i que permet fer intercanvis de diners sota una promesa de total confidencialitat: a esquena d’Hisenda i sortejant les mesures antifrau a què estan obligades les entitats financeres.

L’AN investiga l’enfonsament i el tancament del criptoquiosquet en paral·lel a la denúncia de la Fiscalia General de l’Estat remesa a la representació del ministeri públic en el Tribunal Suprem en què veia indicis de finançament il·legal en el cobrament d’Alvise Pérez.