Així funcionarà la nova línia 10 de Metrovalència: sis tramvies i freqüències de 10 minuts que milloraran amb la compra de noves unitats

La nova línia 10 de Metrovalència (abans T2), les obres de la qual es van reprendre al juny del 2019 després d’haver romàs huit anys paralitzades, unirà el barri de Russafa amb Natzaret en un traçat de 5,3 quilòmetres que tindrà 8 parades (3 de subterrànies i 5 en superfície) al final de l’any 2021.

Així doncs, a un any vista de la posada en marxa, des de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ja es treballa en la planificació del servei que prestarà la nova infraestructura les obres de la qual avancen a bon ritme.

En concret, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) estimen que la línia, en un context sanitari normalitzat, tindrà 3,5 milions de viatgers a l’any.

Per oferir una resposta adequada a les necessitats, l’entitat té previst iniciar el servei amb sis o set tramvies Bombardier, cosa que permetrà oferir una freqüència de pas molt similar a la de la resta de les línies tramviàries de la xarxa, és a dir, de 10 minuts en hores punta i entre 15 i 20 minuts segons el tram, l’horari i el dia, ja que els diumenges i els festius es redueix l’oferta.

No obstant això, la idea és millorar les freqüències i, en aquest sentit, i tenint en compte a més les ampliacions anunciades tant a la Marina de València des de Natzaret per a connectar amb la línia 8, com el ramal que connectarà amb l’hospital La Fe a través del barri de Malilla, des d’FGV s’ultima la compra d’un lot de noves unitats de tramvia.

Estat de les obres

La Conselleria de Mobilitat va adjudicar el mes d’agost passat les obres de construcció de la superestructura de via, arquitectura i equipament del tram des de la rampa d’Amado Granell fins a Natzaret, el traçat en superfície i el depòsit provisional per a les unitats tramviàries. Les faenes van arrancar fa un mes.

D’aquesta manera, tots els trams de la línia 10 estan ja en marxa, en diferents fases, ja que hi ha projectes acabats, en obres o pendents de l’inici d’aquestes amb els tràmits administratius resolts.

Actualment, estan executant-se també les obres previstes al llarg del tram subterrani, amb un pressupost superior a 25 milions d’euros. Les faenes comprenen la instal·lació de la totalitat de la doble via i aparells; drenatges i canalitzacions laterals per a instal·lacions; i les faenes d’arquitectura de les tres estacions que inclouen acabats, paviments, revestiments verticals i mobiliari, entre altres.

El mes de febrer passat es van acabar les obres de construcció de la rampa que connecta els trams subterranis i en superfície a l’altura de l’avinguda d’Amado Granell i que ha inclòs, també, la construcció de la parada en superfície dels Germans Maristes, per un import superior a 3,8 milions d’euros.

Fa poc, el conseller Arcadi España va anunciar que la Generalitat licitarà el 2021 les obres de connexió subterrània per als vianants de l’estació d’Alacant, de la futura Línia 10 de Metrovalència, amb l’estació de Xàtiva, tal com va avançar elDiario.es.

Detalls de la línia 10

El traçat de la línia 10 enllaçarà Russafa amb Natzaret en un itinerari de 5,3 quilòmetres amb 8 parades, tres de les quals seran subterrànies, en concret, les del carrer d’Alacant, Regne de València-Russafa i Amado Granell amb Peris i Valero.

Així doncs, quedaran en superfície l’esmentada en Amado Granell amb Antonio Ferrandis, la d’Antonio Ferrandis amb Ciutat de les Ciències, la de les Moreres i la de Natzaret.

La línia compta ja amb la construcció del túnel entre Russafa i Amado Granell, on el traçat ix a superfície, i amb la plataforma i les vies de tramvia en Antonio Ferrandis i en Natzaret.