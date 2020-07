Així es van organitzar les presons valencianes durant la crisi de la COVID-19

A Espanya, a diferència d’Itàlia, els centres penitenciaris han mantingut la calma durant l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19, malgrat la falta inicial de material de protecció i de les queixes dels sindicats de funcionaris de presons. El Defensor del Poble ha revelat el seguiment que va fer el 26 de març passat i l’1 d’abril a la presó de Picassent (València) i al centre penitenciari Alacant Compliment, així com les mesures que van prendre les direccions dels centres. El 29 de juny, huit dies després de la fi de l’estat d’alarma, tres tècnics del Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura, adscrits al Defensor del Poble, i un metge forense extern, van visitar sense avís previ la presó de Villena (Alacant).

El Defensor del Poble va substituir les seues visites per sorpresa habituals per telefonades a la direcció de les presons. El director adjunt del centre penitenciari Antoni Asuncion Hernàndez, de Picassent (València), explica els protocols de reingrés (14 dies de quarantena en el departament d’ingressos i, després de la revisió mèdica, ingrés en mòduls ordinaris) i de prevenció de contagis. Així doncs, la presó de Picassent comptava amb dos mòduls ordinaris buits amb 85 cel·les disponibles per a interns contagiats de coronavirus. “No s’ha produït cap incident, no s’han aplicat mitjans coercitius ni hi ha cap intern en aïllament des de l’inici de la pandèmia”, ressenya la fitxa de seguiment del Defensor del Poble.

Les visites presencials de familiars o amics als presos es van suspendre i les telefonades a l’exterior es van augmentar fins a 15 a la setmana (sense incloure les telefonades a advocats) per a això “es concedeixen a tots els sol·licitants ajudes econòmiques per a les telefonades”. “Si bé els han comunicat que rebran telèfons mòbils per a les trucades dels interns, ells no n’havien rebut encara [a 26 de març]”, afig el Defensor del Poble.

En la segona quinzena de març hi hagué entre 20 i 25 funcionaris de la presó de Picassent “a casa pendents de la realització de la prova [del coronavirus]” i l’hospital de referència en cas de contagi dels funcionaris era l’Hospital General de València, en què “són tractats amb preferència per tindre la condició de personal essencial, i se’ls fa el test de detecció de COVID-19”.

En el centre penitenciari Alacant Compliment, un dels funcionaris va morir el 29 de març “contagiat”. 15 funcionaris més de la presó “no acudeixen al centre per evitar el risc de contagi” i un altre grup d’empleats de la presó “roman casa atés el criteri d’edat o patologies prèvies”. La direcció d’aquest centre va optar per habilitar el Centre d’Inserció Social, en aquell moment buit, com a lloc d’aïllament davant possibles contagis. “Tots dos departaments són utilitzats per als ingressos i els interns que ixen a diligències judicials o davant eixides eventuals a l’hospital per a romandre-hi en quarantena abans del reingrés en els mòduls habituals de residència”, assenyala la fitxa de seguiment del Defensor del Poble.

El director del centre va assegurar als responsables del Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura que tenia prou màscares i equips de protecció individual, així com termòmetres de proximitat. La presó va suspendre les activitats (“a l’efecte d’evitar el contagi dels interns”) i va anar resolent “situacions puntuals que es van produint en el dia a dia”. “Els comandaments del centre acudeixen més sovint a parlar amb els interns als patis i els reuneixen en els menjadors per informar-los de les mesures que van adoptant”, assegura l’informe.

La Unitat Militar d’Emergències (UME), igual que en altres recintes penitenciaris espanyols, va accedir al centre penitenciari Alacant Compliment per dur a terme tasques de desinfecció. “Per indicació de l’UME es van col·locar fa un temps en zones de pas de tot el centre tovalloles o mantes xopades en lleixiu per a garantir més desinfecció de tots els que accedeixen per aquests llocs”, indica la fitxa de seguiment del Defensor del Poble. La desinformació va ser un altre front per a reclusos i funcionaris. “Les notícies falses que arriben al centre a través de diferents maneres incrementen l’estrés dels interns i poden generar incidents regimentals”, va advertir el director de la presó alacantina.

El 29 de juny, ja sense l’estat d’alarma, tres tècnics del Defensor del Poble van visitar, sense avís previ, el Centre Penitenciari Alacant II de Villena, acompanyats d’un metge forense extern, i van entrevistar l’equip directiu, alguns interns (mitjançant “entrevistes reservades”) i un lletrat “que acudeix al centre habitualment”. “Es va prestar especial atenció a les mesures de seguretat implantades i a l’atenció sanitària prestada en el centre”, assenyala la fitxa de seguiment del Defensor del Poble.