Així seran les 13 noves parades de flors després de la remodelació de la plaça de l’Ajuntament de València

“Es disposen 13 quioscos de flors, situats en una zona d’accés fàcil per a subministrar o recollir flors o rams. La seua arquitectura és prismàtica i lleugera, formada per estructura metàl·lica, panells de vidre i altres corredissos de fusta, que fent de tanca permet penjar-hi pitxers, rams o tests. Una sobrecoberta de llistons de fusta ix de la coberta i fa de para-sol, a més d’aclimatar l’interior”.

Aquesta és la descripció que fa la proposta Re-natura, elaborada pel despatx de l’arquitecte Miguel del Rey, per a les noves parades de flors que s’instal·laran amb motiu de la reurbanització de la plaça de l’Ajuntament de València, possiblement la més emblemàtica de la ciutat. El projecte pretén ser un exemple de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic i l’efecte illa de calor, pel fet d’apostar clarament per la renaturalització de tot l’espai.

Segons l’esbós, entre les noves parades de flors “s’inclouen serveis públics i una cambra d’instal·lacions de la plaça que permet servir als aspectes tècnics necessaris per al repertori d’usos previstos”. A més, entre els quioscos es plantaran alguns exemplars de pereres de la Xina (Pyrus calleryana), de fulla caduca, que permeten prolongar l’ombra en l’entorn.

Com va informar aquest diari, finalment estaran disposats d’una forma similar a l’actual, això és envoltant la part central, però desplaçant-se uns metres cap a l’eix dels carrers del Periodista Azzati amb Roger de Llòria, per deixar una esplanada central com més àmplia millor.

Pel que fa a la quantitat de parades que romandran obertes, l’única cosa que està clara en aquests moments, segons expliquen els floristes, és que de les 11 actuals, tenen garantida la continuïtat les cinc que són propietàries de la concessió i que gestionen els llocs. En el cas de les sis restants que la tenen llogada, s’estudiarà la seua situació. Amb tot, finalment hi haurà fins i tot dues parades més de les que hi ha actualment.

A més, si no hi ha canvis, es preveu que les parades romanguen tancades durant uns quants mesos (com menys millor) durant l’execució de les obres, sense que de moment s’haja concretat la possibilitat d’articular ajudes o de traslladar-les a una ubicació provisional perquè puguen desenvolupar la seua activitat mentre s’executen les obres, detalls que estan encara per determinar amb els floristes.

L’espai total de l’actuació que impulsa la regidoria de Desenvolupament Urbà que gestiona la vicealcaldessa, Sandra Gómez, és de 12.000 metres quadrats, i la proposta de Re-Natura que el jurat va donar a conéixer com a guanyadora del concurs d’idees el mes d’octubre passat millora l’experiència per als vianants, renova les parades de flors, disposa de fonts per a beure, banys públics, ombra, vegetació, i manté la zona per a plantar la falla i disparar la mascletà.

La idea de l’Ajuntament era aprovar el projecte abans de concloure el mandat. Encara que no va arribar a l’últim ple que es va celebrar el 27 d’abril passat, està per veure si s’aprova almenys en junta de Govern, de manera que puga ser licitat i executat en el pròxim període executiu municipal.

Quant a la mobilitat, el disseny de Re-Natura no altera la configuració actual, per la qual cosa es mantindrà el pas de l’EMT per donar servei a la ciutadania en l’accés al centre urbà, i es continuarà facilitant l’accés necessari a veïns, transport públic o càrrega i descàrrega.

En aquest sentit, en punts singulars, com l’avinguda del Marqués de Sotelo, s’ha plantejat deixar un únic carril per sentit, i ampliar per tant l’espai d’ús per als vianants. Mentre que en el tram nord de la plaça, pel carrer de Sant Vicent, es dissenyarà una plataforma única que permetrà connectar en un pas per als vianants les places del Mercat, de Bruges, de la Reina i de la Mare de Déu amb la plaça de l’Ajuntament.

L’arbratge, la vegetació, l’aigua i els sòls permeables donaran suport a la biodiversitat i regularan les condicions de temperatura i humitat de la plaça. De fet, el disseny de Re-Natura aposta, precisament, per dotar la plaça de presència vegetal abundant, encara que s’ha previst que moltes de les espècies siguen de fulla caduca, de manera que es garantisca la visibilitat, per exemple, de les activitats falleres, i que, alhora, generen abundants zones d’ombra durant els mesos més calorosos.

La font serà, precisament, una de les zones sotmesa a una remodelació més profunda, ja que el disseny preveu transformar-la, a partir de la seua funció actual de mer ornament contemplatiu, a un element accessible i d’interacció. Per fer-ho, s’ha plantejat un perímetre interactiu i amb accés, que fins i tot inclourà una petita platja on la ciutadania podrà refrescar-se els peus en moments de màxima calor.