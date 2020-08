Els treballadors de l’Hospital de Torrevella denuncien esperes de fins a 50 hores de pacients en urgències per a ser ingressats el cap de setmana passat

El comité d’empresa de l’Hospital de Torrevella ha remés un escrit a la direcció del centre perquè, davant la situació de saturació d’aquest centre hospitalari, prenga les mesures oportunes per a solucionar aquest problema que afecta la plantilla i els pacients, que “s’enfronten a una atenció de pitjor qualitat i de poca seguretat”.

Segons expliquen els representants dels treballadors, el cap de setmana passat es van veure desbordades les urgències amb pacients “amb més de 50 hores d’espera per a ser ingressats” i amb una planta que “no s’ha obert”. Aquesta circumstància es produeix, apunten, quan a “quasi tots els pacients que entren per urgències” se’ls fa una PCR per detectar possibles casos asimptomàtics de COVID-19, “amb la càrrega consegüent de faena que comporta, no sols a les urgències, sinó a la resta de l’hospital”.

Denuncien que en urgències “es va prescindir dels reforços d’infermeria, ja que segons l’empresa es preveia menys faena que altres estius, situació que està veient-se que no és així, sinó tot el contrari, ja que, com que són pacients amb possible COVID asimptomàtics, està derivant en molta més càrrega de faena per a tot el personal d’infermeria”.

En la Unitat de Cures Intensives, “amb cinc infermers, estan portant-se fins a tres pacients amb possible COVID, que a l’efecte de la faena és com si foren COVID”, unes persones “conscients i orientades que reclamen més atenció que la que vam tindre durant la pandèmia”, que estaven sedats i intubats “en la majoria dels casos”.

En hospitalització, insisteixen, la situació “no és molt millor”, ja que els aïllaments per possibles casos de coronavirus suposen “un augment de la càrrega de faena que ja per si mateix està desbordada en períodes estivals, per la mena de pacient pluripatològic que hi ha en el nostre departament”. Per tant, critiquen més càrrega assistencial per al personal.

A més, afirmen que en el pla de vacances no es va preveure el reforç dels facultatius de medicina interna, “cosa que ens sembla molt lamentable, ja que aquest personal sempre va sobrecarregat, fins i tot a l’hivern, i davant la situació de la COVID fins i tot més”. Recorden els treballadors que ja van advertir en reunions amb el comité de seguretat del pacient durant el final de la primera onada de la pandèmia que havia de mantindre el personal contractat fins a novembre “en vista que no sabíem com seria l’estiu i que no es podien tindre en compte les previsions, perquè no hi havia certesa de la situació que podríem tindre”, però “la direcció no ha sigut previsora”. Els recursos humans amb què compten els serveis d’Urgències, UCI i Hospitalització són exactament els mateixos que els contractats en anys anteriors, malgrat que el volum de pacients s’ha reduït entre un 20-25% respecte de l’any anterior.

Protocols que poden generar un “cert alentiment”

Des de l’Hospital de Torrevella han eixit al pas d’aquestes acusacions i han explicat que els nous protocols de seguretat, derivats de la situació sanitària actual, “fan necessari un seguiment i abordatge del pacient molt més meticulós que genera un cert alentiment en l’abordatge i el tractament del pacient, però que garanteixen la seguretat tant de pacients com de professionals”. Aquests procediments establits “ens permeten tindre controlada la situació en condicions de seguretat tant per a pacients com professionals, comptant amb circuits d’atenció de pacients lliures de COVID”.

No obstant això, afirmen que “en cap cas” es pot parlar de situació de col·lapse o desbordament de cap dels serveis del centre sanitari. Seguint aquests protocols establits, “s’obrin els llits necessaris, sempre que calga, i s’ha fet servir aquest recurs ja des del cap de setmana passat”, alhora que afirmen que la situació denunciada pel comité d’empresa “no s’ajusta a la realitat i pot generar alarma”.