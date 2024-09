“Guanye un apartament a Torrevella”: el municipi del PP pagarà 700.000 euros a ‘El Hormiguero’ per a promocionar la seua marca

L’apartament a Torrevella era el premi estrela de l’Un, dos, tres, el concurs més popular de TVE en els anys 70 i 80, que va ajudar a promocionar la ciutat del Baix Segura com a destinació turística de sol i platja. El mític programa que van presentar, entre altres, la popular Mayra Gómez Kemp tenia d’una audiència que sobrepassava cada setmana els 20 milions d’espectadors i va introduir les autocaravanes i el turisme residencial costaner de masses en la retina de tots els espanyols.

El 2024, 40 anys després, el govern municipal de Torrevella –de majoria absoluta del PP– vol emular aquest efecte massiu amb un dels programes de més audiència de la televisió, El Hormiguero (Antena 3), dirigit i presentat per Pablo Motos. L’alcalde mateix de la localitat, Eduardo Dolón, va comparéixer en roda de premsa per a explicar l’estudi de l’impacte de la iniciativa que promou l’Ajuntament i que tindrà un cost de 701.800 euros, que se sufragarà a través d’un contracte de patrocini sense concurs. Els càlculs que fa l’Ajuntament de Torrevella esperen un impacte econòmic entre 6 i 7 milions d’euros.

La campanya es desenvoluparà durant un termini de 9 mesos en total, des del dilluns 2 de setembre fins a juny del 2025 en un xou que compta amb 2,5 milions d’espectadors cada nit, mentre que les seues xarxes socials (Instagram, Facebook i X) tenen una mitjana de 2,6 milions de seguidors.

Durant aquest temps, El Hormiguero tindrà una secció específica per a promocionar un concurs el premi del qual consisteix a sortejar una casa valorada en més de 300.000 euros, i es projectaran simultàniament imatges ressaltant els productes turístics més rellevants de Torrevella. La participació en el concurs haurà de fer-se a través d’una entrada de cinema: Hi haurà una projecció en les sales en què Pablo Motos explicarà la mecànica del concurs i apareixeran les imatges turístiques de la ciutat.

L’alcalde de Torrevella reconeixia el paper que va tindre l’Un, dos, tres en els anys 80 per a ajudar a pujar la ciutat com a destinació residencial, “i és hui dia la destinació per excel·lència d’aquest turisme a Espanya”. Però afig que la ciutat “ha evolucionat radicalment des de llavors”, entre això especialment destaca l’augment de població, que ha passat de poc més de 12.000 habitants que tenia al començament dels 80, a quasi 90.000 que en té actualment.

Els apartaments de hui i d’ahir

Quant a l’apartament objecte del sorteig televisiu, se situa en una zona de Torrevella que ara està en desenvolupament urbanístic, en La Cornelita, concretament en la promoció Nature Views de la promotora MPC Group.

En la web d’aquesta immobiliària s’ofereixen dos tipus d’apartaments de característiques econòmiques similars; es tracta de dos dúplexs de 75 metres quadrats i dues habitacions valorats en 285.000 euros (planta baixa) i 289.000 euros (planta alta).

Però les joies de la corona del premis de l'Un, dos, tres dels huitanta han perdut tot la seua lluentor actualment. 40 anys després els apartaments estan abandonats, els immobles, uns bungalows d'uns 50 metres quadrats, són una ombra del que eren.

Els apartaments es trobaven a la urbanització privada de la Torreta, van patir la crisi immobiliària i ara estan en carrers sense asfaltar, amb rates, paneroles, males herbes i s'arriba a considerar una zona perillosa; però el fet de ser privada dificulta la intervenció municipal. Tot això ha fet que el seu valor es desplomara a la quarta part, dels 120.000 euros inicials als 30.000 euros.