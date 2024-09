Rates, fems i enderrocs a Alacant: la qüestionada imatge internacional d’una de les capitals del turisme

Uns quants milions de turistes han visitat la ciutat d’Alacant en els últims huit mesos del 2024. Només en la setmana de les Fogueres al juny, més d’1,4 milions. Però la imatge que ha donat la ciutat davant l’arribada de ciutadans de tot el món no ha sigut la millor, segons diferents associacions de veïns, la plataforma Alicante Limpia i l’oposició, que denuncien un “caos absolut” en la neteja i la recollida de residus. Des de l’Ajuntament defensen que “no hi ha un problema general” i que han posat damunt la taula més recursos i una nova contracta amb la qual estan en “procés d’ajust”.

Les denúncies de contenidors desbordats, fems escampats pels carrers i, fins i tot, episodis de rates són quasi diàries en xarxes socials, tant les gestionades per les associacions de veïns com d’alacantins anònims. “Hem tingut episodis de rates en el centre, en el barri de Benalua o en el bulevard del Pla”, denúncia Paloma Valverde, portaveu de la Coordinadora Alicante Limpia. Aquest col·lectiu ciutadà, fart de patir diàriament aquests problemes de salubritat, va arribar a traslladar la situació davant el Parlament Europeu, que va obrir una investigació. A causa de la gravetat de l’assumpte, les perquisicions no s’han tancat, encara que, de moment, no hi ha hagut una actuació de les institucions europees. La pressió social sí que va provocar un canvi en la contracta que, segons Alicante Limpia, “encara treballa pitjor que l’anterior”.

En ple agost, un centenar d’establiments dels barris del Pla i les Carolines es van unir contra la brutícia i van censurar que hagen de fer la neteja dels accessos a les seues botigues i els seus edificis. Fins i tot diversos centres escolars van fer una campanya d’apegada de cartells amb els lemes “mascotes sí, caques no” o “el nostre barri net”, que van patir el seu punt de brutícia extrema la setmana de les Fogueres, en què, segons Alicante Limpia, “es van superar tots els rècords”.

“En les Fogueres va ser espantós, un descontrol total de la brutícia. Van acabar les festes i, just quan va començar a arribar tot el turisme internacional, van canviar els contenidors de lloc i s’ha omplit la ciutat de bosses de fem”, lamenta Paloma Valverde, que assegura que també hi ha una falta d’informació important pel que fa als nous recursos que està implantant el consistori, com, per exemple, en els nous contenidors per a matèries orgàniques, que només estan oberts quatre hores al dia per a evitar les olors, però que són forçats per alguns ciutadans incívics.

Fonts de l’Ajuntament d’Alacant expliquen a elDiario.es que el servei de neteja té unes hores establides i que hi ha un servei ordinari de queixes per a actuar contra “casos puntuals i procedir a la seua neteja”. Les mateixes fonts expliquen que s’ha previst un reforç a l’estiu quan la població de la ciutat es dispara per l’arribada de turistes. “Estem en un període d’adaptació de la contracta i en un procés de renovació de contenidors”, argumenten, al mateix temps que defensen que es treballa de manera gradual incrementant recursos i nova maquinària d’agranada i bufada.

En aquest sentit, el cost pel servei per als veïns d’Alacant s’ha incrementat en quatre milions d’euros fins a 42. Com passa en tots els municipis turístics, les despeses de neteja i adequació són a càrrec de l’Ajuntament via impostos, ja que a la Comunitat Valenciana el govern del PP es nega a instal·lar una taxa turística perquè els visitants col·laboren a mantindre uns serveis dignes. De fet, Alacant, governada també pel PP, s’ha oposat a incorporar la taxa turística per a baixar la càrrega als veïns i potenciar més el servei.

Les critiques per la neteja a Alacant no són noves i no han estat exemptes de polèmica. Enrique Ortiz, un dels empresaris confessos i condemnats per haver finançat il·legalment el PP de la Comunitat Valenciana, va guanyar la contracta de neteja d’Alacant el 2001 amb el també condemnat per corrupció Luis Díaz Alperi com a alcalde. Ortiz va renovar la gestió del servei el 2013 sota el comandament de Sonia Castedo i la va mantindre fins a l’últim concurs esdevingut l’any passat. Des de setembre del 2023, l’UTE Netial (FCC i PreZero) gestiona la neteja de la segona ciutat de la Comunitat Valenciana i la desena d’Espanya.

El PSPV d’Alacant va fer fa poc un vídeo en xarxes en què posava en el focus la situació de la neteja a Alacant. En aquest sentit, la portaveu socialista Ana Barceló ha posat el focus dels problemes en la recollida i la brutícia i l’impacte que té en la ciutadania d’Alacant. “Donem una imatge internacional nefasta, de desídia, deixadesa i abandó que no es correspon amb la importància d’aquesta ciutat”, critica Barceló. “La situació és molt preocupant, tant per al turista com per al veí, perquè hi ha problemes d’insalubritat. No cal que et diga com estan els abocadors il·legals”, afig.

Fa poc, la coalició Compromís també va exigir més control sobre la contracta de fems amb una iniciativa en el ple perquè, entre altres propostes, s’incremente personal o reba més inspeccions.