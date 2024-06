Denuncia la Conselleria valenciana d’Igualtat per acomiadar-la 11 hores després d’acabar el seu permís de lactància

“El 22 de maig de 2024 vaig rebre un correu electrònic pel qual em van comunicar el cessament sense més explicació, una decisió adoptada el dia 15 en què se suposava que havien de parlar de les vacances que havia demanat. La realitat va ser que la intenció de l’entitat era procedir al meu acomiadament fulminant només 11 hores després d’haver conclòs el meu permís de lactància i amb una excedència que ja havia sol·licitat i que per llei era de concessió obligatòria”. L’exdirectora adjunta administrativa de l’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS), Clara C. T., explica d’aquesta manera a elDiario.es els motius pels quals ha presentat una demanda contra l’entitat per vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques. A més, l’exidrectiva exigeix a l’IVASS una indemnització de 120.000 euros.

La denúncia la va interposar el 17 de juny passat en un jutjat social de València. Clara C. T. argumenta que el seu acomiadament “fulminant” va ser, entre altres motius, per haver gaudit de la seua baixa maternal i del seu permís de lactància i per haver sol·licitat, unes hores abans de l’acomiadament, l’excedència voluntària per a la cura dels seus fills, en definitiva, segons denuncia, “per ser dona i mare”. De fet, destaca que el contingut de la notificació es limita a acordar el cessament sense que hi haja ni una sola referència a la causa que motiva la decisió.

“Vaig accedir al càrrec com a directora adjunta administrativa de l’IVASS com a personal laboral indefinit per concurs de mèrits des del 4 de novembre de 2022. Amb data 4 de gener del 2024 va nàixer la meua filla, i va començar en aquest moment la baixa per maternitat de 16 setmanes, que concloïa el 26 d’abril de 2024. Amb data 2 d’abril, com que estava pròxima la finalització de la baixa per maternitat, vaig comunicar a l’entitat que iniciaria el permís de lactància continuada”, explica l’exdirectora.

L’IVASS, que depén de la Conselleria d’Igualtat de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, dirigida per la vicepresidenta segona, Susana Camarero, del PP, va contestar el 23 d’abril, un dia abans de l’inici del període de lactància, dient que estaven estudiant la seua petició, i en data 24 d’abril, el mateix dia del seu inici, de manera afirmativa: “Atesa la necessitat que tenia d’atendre les meues filles de 3 anys i 3 mesos, respectivament, i al fet que el meu marit treballa a Madrid, vaig sol·licitar també els nou dies que tenia pendents de les vacances juntament amb les generades el 2024 de manera immediatament posterior a la lactància”, explica.

No obstant això, sempre segons el relat de Clara C. T., l’IVASS no va contestar a la sol·licitud fins al 13 de maig, dos dies abans del començament de les vacances, mitjançant una comunicació en què li sol·licitaven comparéixer en persona el dia 15 de maig per a “tractar l’assumpte”, el mateix dia que finalitzava la lactància i havia de començar les vacances. Davant “el cas estrany” de la situació, la demandant va escriure el mateix dia 13 de maig a la directora general, que va confirmar la reunió i que aquesta tenia per objecte parlar sobre les vacances.

“La meua filla es va posar amb febra el mateix 15 de maig, motiu pel qual vaig avisar que no podia assistir a la reunió a què havia d’anar amb ella i vaig comunicar per registre que, si no autoritzaven les vacances amb efectes del dia 15, passaria a situació d’excedència voluntària per a cuidar les meues filles”, assegura. No obstant això, el que va rebre el 22 de maig va ser una comunicació del cessament “sense més explicació” 11 hores després d’haver conclòs el permís de lactància.

Clara C. T. afirma a més que la decisió sobre el seu acomiadament es va haver de prendre a tot estirar el 14 de maig, que és quan es reuneix l’IVASS per a proposar l’acomiadament, cosa que, a parer seu, implica que es va decidir estant vigent la situació de lactància i amb la petició d’excedència formulada. La demandant posa en relleu que aquesta decisió és “una burla a les polítiques de conciliació de què presumeix la mateixa conselleria d’Igualtat, Susana Camarero, em cessa en la seua condició de presidenta de l’IVASS; és la que posa en valor ser una de les ponents de Llei d’igualtat, i la que defensa, en aparença, posar fi als sostres de vidre de les dones directives”.

Sobre aquest tema, des de la Conselleria d'Igualtat han assegurat a eldiario.es que “el contracte de direcció adjunt de l'IVASS és un contracte d'alta direcció que pot extingir-se per desistiment de l'empresari, segons el que es preveu en la normativa que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció (reial decret 1382/1985)”. A més, han afegit que “l'extinció del contracte es va realitzar concorde a la legalitat vigent i l'entitat contractant ha indemnitzat a la treballadora amb les quanties corresponents i legalment establides”.