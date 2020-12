Amparo Navarro es converteix en la tercera rectora de les cinc universitats públiques valencianes en guanyar les eleccions al campus d'Alacant

La Universitat d’Alacant ha triat la catedràtica de Dret Financer i Tributari, Amparo Navarro, com a rectora de la institució acadèmica per als pròxims quatre anys després d’imposar-se en les eleccions rectorals al seu rival, el catedràtic d’Història Medieval, José Vicente Cabezuelo per una diferència de 9,5 punts. Navarro se suma a Mavi Mestre a la Universitat de València i a Eva Alcón a la Universitat Jaume I de Castelló i es converteix en la tercera dona que arriba al rectorat en les cinc universitats públiques valencianes.

Els comicis, que han tingut lloc aquest dijous 3 de desembre, han estat marcats per les mesures de seguretat i higiene a causa de la pandèmia provocada per la COVID19. L’ampliació del termini per a exercir el vot anticipat ha sigut la mesura més destacada i que s’ha traduït en 4.662 sufragis emesos de forma anticipada, una xifra molt superior a la registrada en comicis anteriors i que ha suposat el 87,5 per cent dels 5.325 vots en total que s’hi han registrat.

Per col·lectius, la nova rectora, que serà la primera dona que dirigisca la Universitat d’Alacant en els 41 anys d’història d’aquesta, s’ha imposat entre el professorat doctor amb un 29,8%; entre el professorat no doctor amb un 1,58%; entre el col·lectiu d’ajudants i personal investigador i entre formació amb un 1,68%; entre el professorat associat, emèrit i visitant amb un 0,58%; i entre el personal d’administració i serveis (PAS) amb un 7,55%; mentre que entre els estudiants el resultat ha sigut favorable al seu rival amb un 13,48 per cent dels vots. Al final 54,27 per cent dels vots favorables a Amparo Navarro i 42,67 a la candidatura liderada per Cabezuelo. També s’han registrat 107 vots blancs, un 3,06% i 4 nuls, un 0,075.

Pel que fa a la participació, hi han votat 1.677 membres del PDI, fet que suposa un 65,70% de participació; 2.533 alumnes, un 9,88%; i 1.677 membres del PAS, un 80,62%. En total 5.325 vots que han suposat una participació del 18 per cent.

D’acord amb el calendari electoral, aquest divendres es produirà la proclamació provisional de Navarro com a vencedora de les eleccions i el 10 de desembre la proclamació definitiva.