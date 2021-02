Anticorrupció demana 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació per a l'expresident de la Diputació de València pel 'cas Alqueria'

L'expresident de la Diputació de València i diversos dels seus col·laboradors més pròxims estan cada vegada més prop del banco dels acusats en el cas Alqueria. El jutge ha dictat acte d'obertura de judici oral contra Jorge Rodríguez i més d'una desena d'antics càrrecs del PSPV-PSOE i de Compromís en la institució provincial per la contractació de set alts directius en l'empresa pública Divalterra. Anticorrupció els atribueix els presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsedat en document oficial.

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita vuit anys de presó per a Rodríguez, actual alcalde d'Ontinyent, i per al seu cap de gabinet Ricard Gallego, l'assessor Manuel Reguart, l'exgerent José Ramon Tíller i l'excogerente Agustina Brines. El Ministeri Fiscal també demana 20 anys d'inhabilitació absoluta per a ocupació o càrrec públic, inclòs l'assessorament econòmic i jurídic durant sis anys.

El fiscal sosté que els antics càrrecs de la Diputació van contractar set alts directius, membres del PSPV-PSOE i de Compromís, sabent que incomplien els principis de publicitat, mèrit, transparència i capacitat. "L'única motivació en la seua contractació és l'adscripció o vinculació dels contractats als dos partits polítics que governen en la Diputació", defensa Anticorrupció en el seu escrit d'acusació.

Per al set directius contractats, la Fiscalia sol·licita sis anys de presó i 12 d'inhabilitació com a autors d'un presumpte delicte de falsedat en document oficial comés per particular i cooperadors necessaris de la malversació. Jorge Cuerda, secretari i lletrat assessor del Consell d'Administració de Divalterra, i Xavier Simó, excogerent, s'enfronten a una petició de pena per part de la Fiscalia de sis anys de presó i 20 d'inhabilitació pels presumptes delictes de falsedat en document oficial comesa per funcionari, malversació i prevaricació.