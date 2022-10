Anticorrupció intenta salvar la causa de la xarxa de blanqueig de la màfia russa després de l’error processal de la jutgessa instructora

L’agonia de la investigació més gran en una dècada contra la màfia russa a Espanya es prolonga assistida amb cures pal·liatives judicials. La titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Benidorm ha deixat en suspens la seua pròpia interlocutòria de sobreseïment lliure i arxivament de la causa per la presumpta xarxa de blanqueig de la màfia russa en la costa valenciana, després d’haver incorregut en un greu error processal que fa perillar una investigació sobre el crim organitzat de l’Est que va comptar amb l’assistència operativa d’Europol i va prolongar les seues perquisicions en secret durant set anys.

La Fiscalia Anticorrupció, segons ha avançat el diari Información, ha presentat un recurs de súplica contra la interlocutòria de la jutgessa que acordava l’arxivament de la causa pel fet d’haver pres declaració als investigats sense haver prolongat el termini d’instrucció. A més, la magistrada també va acordar la devolució dels béns intervinguts durant l’operació Testudo als presumptes membres de la xarxa de blanqueig vinculada al crim organitzat rus, incloent-hi propietats immobiliàries, vehicles i rellotges de luxe. Totes dues resolucions queden suspeses temporalment.

L’Audiència Provincial d’Alacant, segons han confirmat fonts judicials, estudia el recurs del ministeri fiscal, que sol·licita la validació de les citacions dels investigats, recolzant-se en jurisprudència del Tribunal Suprem, a pesar que van ser acordades “fora dels terminis peremptoris de la instrucció”, tal com va reconéixer la jutgessa. En la seua última resolució, la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Benidorm comunica a les parts que el recurs dels fiscals José Grinda i Juan José Rosa té “eficàcia suspensiva” i dona dos dies de termini perquè presenten al·legacions.

El sobreseïment lliure i l’arxivament de la causa queda breument suspés fins que l’Audiència Provincial d’Alacant s’hi pronuncie. També la devolució dels béns intervinguts als investigats. La Fiscalia Anticorrupció intenta així salvar una investigació que va comptar amb el suport operatiu d’Europol i que va destapar la presència del crim organitzat rus en localitats turístiques com Benidorm i Altea.

La secció segona de l’Audiència Provincial d’Alacant va estimar els recursos de les defenses contra la provisió que citava a declarar els investigats, dictada sense haver prolongat el termini d’instrucció. En la pràctica, la interlocutòria de l’Audiència Provincial d’Alacant propiciava el final d’una causa que naixia al cap de set anys d’investigació secreta que revelava les presumptes activitats en matèria de blanqueig de capitals per part del crim organitzat rus.

El principal investigat, l’advocat Alexey Shirokov, militava en el PP. La resolució de la jutgessa, ara suspesa, decretava el sobreseïment lliure (equivalent en la pràctica a una absolució abans del processament) per a l’empresari rus Mikhaïl Danilov, que segons les perquisicions policials ha fet viatges a Espanya en companyia de Levan Dazhangveladze, germà i home de confiança del Lladre de Llei Merab Dazhangveladze.

La investigació també assenyalava que Danilov estava presumptament relacionat amb Boris Ivanyuzhenkov i Maxim Lalakin, dos líders del Sindicat del Crim Podolskaya. Amb Ivanyuzhenkov mantenia “converses telefòniques constants” i amb Lalakin havia viatjat a Espanya.

Danilov estava imputat en la causa per l’adquisició juntament amb la seua dona Yulia Alekseeva d’un habitatge de luxe a Altea amb fons provinents d’una entitat bancària suïssa. La Policia catalogava l’home com un empresari pretesament utilitzat per la criminalitat organitzada russa per a blanquejar els beneficis dels seus delictes mitjançant la seua façana legal.