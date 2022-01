Antifrau manté l’estatut de protecció al cap d’Urbanisme que va denunciar l’alcalde de Los Montesinos

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) manté l’estatus de protecció al cap d’Urbanisme que va denunciar l’alcalde socialista de Los Montesinos, José Manuel Butrón Sánchez. La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va estimar el recurs del primer edil contra la resolució de l’AVA, en una sentència que encara no és ferma i que ha sigut recorreguda.

Antifrau manté així l’estatut de protecció contra el funcionari, que ha patit un autèntic calvari arran d’haver denunciat presumptes irregularitats urbanístiques del consistori del Baix Segura. El cap d’Urbanisme va denunciar les preteses irregularitats de la discoteca Revival, situada en una zona especialment protegida del Parc Natural de les Llacunes de Torrevella i la Mata.

De fet, les denúncies del funcionari han portat l’alcalde, José Manuel Butrón, al banc dels acusats pels presumptes delictes de prevaricació, suborn i assetjament laboral, després de la interlocutòria d’obertura de judici oral de la secció setena de l’Audiència Provincial d’Alacant. En el banc també s’asseurà la tinenta d’alcalde Ana Belén Juárez.

L’alcalde de Los Montesinos ha incoat tres expedients disciplinaris contra el funcionari, actualment suspesos. L’Audiència Provincial d’Alacant ha adoptat fins quatre mesures cautelars de protecció en favor del cap d’Urbanisme. D’altra banda, una sentència del TSJCV va ordenar al consistori que s’abonaren les despeses de representació i defensa davant de cinc denúncies, totes arxivades, contra el funcionari.

La resolució de l’AVA decretava el cessament de les “intimidacions i represàlies” cap al funcionari i afegia que “no podrà patir aïllament, persecució o empitjorament de les condicions laborals o professionals ni cap mena de mesura que implique qualsevol forma de perjudici o discriminació”.

També instava l’alcalde José Manuel Butrón a exercir “accions correctores” sobre la situació del funcionari i a abonar-li les indemnitzacions per danys i perjudicis pels costos de la defensa jurídica que el cap d’Urbanisme va sufragar “per defensar-se d’acusacions que s’han arxivat pels tribunals”.

Antifrau ressenyava els “atacs i lesions” que ha patit, així com la “fustigació, assetjament i aïllament”, a més de “desemborsaments econòmics difícils de sufragar” per a “exercir el seu dret a la defensa”.

La sentència del TSJCV entén que l’AVA només ha de protegir els funcionaris que denuncien irregularitats davant el mateix organisme (i no davant la justícia), cosa que xoca amb la postura de la Comissió Europea sobre protecció de persones denunciants de la corrupció.

“En la interpretació d’aquesta Sala, l’estatut de persona denunciant a atorgar, si escau, per l’Agència Antifrau ha de portar causa de denúncies presentades precisament davant l’organisme públic autonòmic, no davant l’autoritat judicial”, diu la sentència, que no és ferma i ja ha sigut recorreguda. Fins que es resolga el recurs, l’Agència Antifrau manté la protecció del funcionari.