Apagar la contaminació: barques elèctriques comencen a solcar en silenci el llac de l’Albufera

El Parc Natural de l’Albufera, paratge de vida i de pas d’una gran varietat de peixos i d’ocells, s’encamina a ser un recés de pau complet i amb l’aire més pur. Actualment les barques dels que viuen en i de l’Albufera –especialment els pescadors– trenquen el silenci amb els motors dièsel que van substituir les històriques perxes tradicionals dels seus habitants, però aquesta estridència pot tindre els dies comptats.

De la mateixa manera que la tecnologia del motor a combustió va apartar la tècnica del perxador amb les seues perxes llargues, la tecnologia esmenarà aquest grinyol de les barques amb motors elèctrics. Actualment són cinc barques les que alguns particulars ja han dotat d’aquesta nova tecnologia silenciosa i a què s’ha sumat també l’Ajuntament de València amb una de les seues quatre embarcacions, però, a més, un projecte de la Universitat Politècnica de València (UPV) pretén estendre aquesta conversió a les 1.000 barques que hi ha actualment censades en el paratge del llac.

Aquesta electrificació de les barques és l’objectiu principal del projecte Estudi de la implementació de barques amb motor elèctric a l’Albufera de València, executat des de la Càtedra de Transició Energètica Urbana i l’Institut d’Enginyeria Energètica de la UPV. El projecte va sorgir d’una demanda de la Comunitat de Pescadors del Palmar i va fer el primer pas amb el treball de fi de grau de Daniel Samuel Bejarano, titulat en Enginyeria Elèctrica de la UPV. La seua conversió pot suposar reduir fins a 2.000 tones l’emissió de CO₂ dins del Parc Natural de l’Albufera.

L’investigador de la UPV David Ribó i el professor titular Manuel Alcázar coordinen ara el projecte, finançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca FEMP, a través del Grup d’Acció Local de Pesca (GALP) Gandia Albufera i la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana. L’objectiu del treball és definir exactament les característiques de la barca elèctrica pilot, que es posarà en funcionament a la primavera del 2022, així com estudiar les necessitats i els beneficis associats a escalar el projecte a tota l’Albufera.

Amparo Aleixandre, secretària de la Comunitat de Pescadors del Palmar i tècnica del GALP Gandia Albufera, afirma que la comunitat de pescadors és la principal interessada a conservar un recurs de què es viu “des de temps immemorials”: “Som conscients que també contaminem i creiem que, igual que es fan esforços per a reduir la contaminació en altres entorns, ací també hem de fer-ne”.

José Caballer, president de la Comunitat de Pescadors del Palmar afirma que la població d’algunes espècies, com l’anguila, estan minvant, perquè la qualitat del seu hàbitat ha empitjorat: “Fa 60 anys ens hi banyàvem i bevíem aquesta aigua, jo em conformaria que tornara a estar la meitat de neta de com estava”, afirma.

Mil barques censades

Segons els investigadors, el Parc Natural de l’Albufera té prop de mil barques censades, de pesca i passeig turístic, que treballen una mitjana de 300 dies a l’any. Fan uns quatre viatges al dia, que poden duplicar-se els diumenges. D’aquestes, únicament cinc són elèctriques.

L’impacte ambiental més notori de les barques és l’acústic, ja que, segons els investigadors, durant el funcionament normal d’una barca la contaminació acústica del motor dièsel arriba a 92 decibels, quasi el doble del llindar permés.

Des de la UPV expliquen que el soroll té conseqüències greus: en primer lloc, per a la salut de les persones, especialment els que treballen en les barques; després, en la fauna: “Els ocells alteren el seu comportament, ja que deixen de percebre senyals i, en el cas dels ocells migradors, poden abandonar els llocs sorollosos; en els peixos, amb òrgans auditius molt sensibles, pot afectar el seu ritme cardíac”, afirmen.

Per contra, la influència de les barques en la contaminació atmosfèrica de l’Albufera no és tan significativa com l’efecte que té el trànsit circulant per la V-15 que travessa el Parc Natural o la crema de la palla, expliquen des de la UPV. No obstant això, segons indica l’investigador David Ribó, “la transició cap a barques amb motor elèctric en l’atmosfera suposaria un descens de quasi 2 tones de CO₂ a l’any per embarcació”.

També desapareixerien abocaments en les aigües procedents de les barques: “Els vessaments de combustible i d’oli poden arribar a provocar esgotament temporal del contingut en oxigen de la capa d’aigua i també s’acumulen en els sediments del fons, on poden romandre de manera tòxica durant llargs períodes de temps”, expliquen els investigadors.

David Ribó explica que l’embarcació pilot respectarà l’aparença tradicional i se situarà en el canal pròxim a la llotja de la Comunitat de Pescadors; es recarregarà mitjançant un sistema domèstic, similar al dels automòbils individuals.

L’investigador afirma que la transició a embarcacions elèctriques, a causa dels preus dels equips elèctrics i les bateries, necessita suport econòmic per a fer la inversió econòmica sostenible. No obstant això, explica “els beneficis ambientals, laborals i socials d’electrificar les barques de l’Albufera justificarien els costos econòmics”. En parcs naturals d’Europa, Àsia i Iberoamèrica, ja estan duent-se a terme aquests processos d’electrificació.

L’Ajuntament de València amb ‘E-Tramuntana’

A aquesta conversió cap a la mobilitat sostenible a l’Albufera amb motors elèctrics ja s’ha apuntat el mateix Ajuntament de València amb la barca E-Tramuntana, una barca pública de vigilància i gestió, la primera elèctrica que ja opera en el llac des d’aquesta setmana.

El mateix alcalde de València, Joan Ribó, assistia a la presentació d’aquesta barca en l’embarcador del Pujol Nou, al Saler, on ha assegurat: “Si volem mantindre la tradició de la pesca o els passejos per l’Albufera, hem d’innovar i començar a treballar en una flota de barques elèctriques, que siguen sostenibles i que ajuden a preservar els valors mediambientals del Parc Natural”.