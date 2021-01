Autodefensa contra la ludopatia: el registre per a tindre prohibit entrar en establiments de joc inclou 1.740 valencians

“És fonamental per a nosaltres que es fomenten actituds de joc responsable, moderat, no compulsiu i conscient”, apunta el director general de Tributs i Joc de la Generalitat Valenciana, Rafael Beneyto, que es mostra convençut que “cada vegada més hi ha més persones conscients que han de posar fi a pràctiques del joc de caràcter patològic”. Per facilitar-ho, destaca el compromís de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de “posar a l’abast de totes les persones que ho busquen el suport de l’Administració i l’aplicació estricta de les mesures, amb un control exhaustiu en els locals autoritzats perquè funcione de manera efectiva la petició sempre costosa dels sol·licitants de no poder participar en activitats vinculades al joc i la ludopatia”.

Es refereix al Registre de Persones Excloses d’Accés al Joc, que té l’objectiu d’impedir la participació en les activitats de joc a les persones que voluntàriament sol·liciten inscriure-s’hi a més de les que hagen de ser inscrites en virtut de resolució judicial o administrativa.

Aquest registre no inclou més dades que les estrictament necessaris, el nom, el DNI i la data de naixement. La difusió d’aquestes dades, ressalta la conselleria, haurà de servir, únicament, per al compliment de les finalitats establides legalment. D’altra banda, és responsabilitat del departament d’Hisenda i Model Econòmic la coordinació del Registre de Persones Excloses d’Accés al Joc de la Comunitat Valenciana amb el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc, d’àmbit estatal. Una persona que es dona d’alta en el registre estatal, automàticament causa baixa en el registre autonòmic perquè no hi haja duplicitats. Així mateix, poden establir-se mecanismes de coordinació amb altres registres oficials equivalents existents a Espanya.

El total de persones incloses actualment en el Registre d’Exclosos suma a la Comunitat Valenciana 1.740 persones (només en el registre autonòmic, ja que pot haver-hi més valencians inclosos en el registre estatal). Per duració, segons les baixes sol·licitades el 2020, el 51% han romàs en el registre fins a 1 any; el 19% dos anys i el 30% més de dos anys. Quan t’hi dones d’alta no pots retirar aquesta petició, encara que te’n penedisques, durant sis mesos.

El 2020 s’han produït 168 altes noves en el registre (davant de 230 el 2019), amb més concentració en la segona meitat de l’any (97 en el segon semestre, davant dels 71 en el primer semestre), fet en què han pogut influir la pandèmia i les restriccions de moviment.

Per sexes, el 2020 les altes han sigut un 60% d’homes i un 40% de dones. En termes absoluts, 101 i 67. El 2019 el registre va estar més equilibrat, amb un 54% d’homes i un 46% de dones. És a dir, s’ha detectat menys incidència de dones que enguany han sol·licitat inscriure’s en el registre d’exclosos.

La majoria de les dones correspon a la franja de més de 61 anys, seguida de la de 31 a 60, mentre que els homes que demanen voluntàriament no poder entrar en establiments de joc se situen majoritàriament entre 31 i 60 anys i, en segon lloc, entre els menors de 30 anys.

Pel que fa a les baixes, el 2020 se n’han produït 141 (davant de les 190 del 2019), per la qual cosa enguany s’han mantingut més persones en el registre. 78 eren dones i 63 homes.

La protecció dels menors d’edat i de les persones incloses en el Registre de Persones Excloses d’Accés al Joc és l’obligació principal que ha d’orientar l’activitat del joc, tant per a les empreses com per a l’Administració. Els establiments de joc han de disposar obligatòriament d’un sistema d’admissió que permeta la connexió directa amb l’òrgan competent en matèria de joc per a l’actualització de les persones incloses en el Registre de Persones Excloses d’Accés al Joc de la Comunitat Valenciana i en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc, d’àmbit estatal. Es considera una infracció molt greu que no funcione o ho faça de manera deficient el sistema d’admissió i control, i també l’absència del personal necessari per al control d’admissió que garantisca que les persones incloses en el registre no poden accedir a aquests locals.

Es tracta, segons el director general, Rafael Benyeto, de “fomentar la sensibilització i difondre, especialment entre els més joves i en els grups d’edat en què més incidència de ludopaties s’observa, els efectes que una pràctica no adequada del joc pot produir”.