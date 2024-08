Autoritzades les faenes de desenrunament de l’edifici incendiat de Campanar, primer pas per a la rehabilitació

Primer pas per a la rehabilitació del tràgic incendi de l’edifici de Campanar que va esdevindre el 22 de febrer passat en què van perdre la vida 10 persones. L’incendi estructural més gran de la Comunitat Valenciana es va iniciar poc després de les 17.30 a l’apartament 86 de la torre més alta de l’edifici situat en el número 2 del carrer del Poeta Rafael Alberti d’aquest barri perifèric, i en menys d’una hora va calcinar els 138 habitatges dels seus dos blocs.

Segons l’informe elaborat per la policia científica, una lleu fugida de refrigerant en el condensador del frigorífic de la cuina d’aquest apartament va ser origen de l’incendi, que es va propagar ràpidament afavorit per les fortes ratxes de vent de ponent que bufava en aquell moment.

Sis mesos després del sinistre, l’Associació de propietaris afectats per l’incendi de Campanar (Aproicam) va informar dimecres que l’Ajuntament de València ha emés la resolució favorable per a l’ocupació de la via pública i les faenes de desenrunament que seguiran: “A partir de dijous, l’empresa responsable d’aquestes tasques, Giticsa, instal·larà els cartells de senyalització corresponents, complint les exigències administratives pertinents”, va afirmar.

Llevat que sorgisquen imprevistos, “el dilluns 2 de setembre s’implementaran les mesures de protecció requerides i, a continuació, començaran les tasques de desenrunament”, que es prolongaran durant quatre mesos. Segons l’entitat, des del mes de juliol passat es redacta el projecte de reconstrucció de l’edifici, un treball que té un termini d’execució de set mesos.

Dilluns passat, 92 de les 99 famílies reallotjades en els habitatges cedits de manera gratuïta per l’Ajuntament en un edifici municipal del barri de Safranar van deixar les cases una vegada finalitzat el termini acordat, inicialment de tres mesos, però prorrogat per tres mesos més després. Set famílies que mancaven d’alternativa residencial romanen en l’edifici, mentre els serveis socials municipals analitzen alternatives cas per cas.

La investigació judicial

Pel que fa al flanc judicial d’aquesta tragèdia, l’Audiència de València va acordar al final de juny la reobertura de la investigació judicial que al març va arxivar provisionalment el Jutjat d’Instrucció número 9 de València, pel fet de considerar que cal practicar més diligències que aclarisquen totes les circumstàncies del succés.

La reobertura es va decretar arran d’un recurs interposat per familiars dels quatre membres d’una família que van morir en l’incendi, a què es van adherir totalment o parcialment la Fiscalia i altres parts, com la comunitat de propietaris de l’edifici o l’associació de damnificats per l’incendi de Campanar.

Una dotzena d’entitats de l’àmbit de l’enginyeria, la seguretat i l’edificació s’han unit per a reclamar al Govern una revisió de la normativa espanyola en matèria de protecció contra incendis en edificis, després d’alertar que, a escala mundial, aquesta mena d’incendis en grans edificis s’ha multiplicat per set en els últims 30 anys.

Els següents objectius de l’associació de propietaris són aconseguir que cap pague involuntàriament un lloguer i la hipoteca –la idea és que vaja ampliant-se la moratòria de les hipoteques fins que acabe la rehabilitació– i continuar oferint mesures com l’atenció psicològica, perquè hi ha a qui els ha eixit ara l’estrés posttraumàtic.