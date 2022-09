Beques, llibres i escoles infantils gratuïtes: l’inici de curs ‘anticrisi’ a la Comunitat Valenciana

Prop de 804.000 alumnes han iniciat dilluns el curs escolar en les etapes educatives que comprenen des d’Infantil fins als graus universitaris. El curs valencià serà el primer des del 2020 sense restriccions sanitàries, encara que manté les recomanacions, que van marcar les dues etapes anteriors, però ve acompanyat de la preocupació econòmica per l’augment de costos.

En ple debat sobre com articular les mesures per a fer front a la inflació, l’executiu valencià de coalició intensifica les ajudes directes en forma de beques d’estudis, de transport i menjador, o les indirectes com la universalització de l’educació infantil gratuïta o els bancs de llibres de text. El curs 2022-2023 serà el primer que comprenga la gratuïtat de les aules d’Infantil per a xiquets menors de dos anys. Segons dades de la Conselleria d’Educació, el 83% dels xiquets d’aquesta edat estan escolaritzats.

A la ciutat de València, on s’ha fet l’obertura de curs institucional, hi ha aquest curs 4.900 xiquets i xiquetes d’aquest tram d’edat matriculats en escoles infantils públiques, privades i les escoles d’Infantil i Primària que ofereixen aquest servei. “L’accés universal a l’escolarització en 2 anys suposa un salt exponencial quant a la conciliació i també quant a les recomanacions de tota mena d’estudis sobre aquest tema, que indiquen que escolaritzar des d’aquesta edat afavoreix un millor desenvolupament educatiu i socioemocional dels xiquets i xiquetes”, ha apuntat la titular d’Educació, Raquel Tamarit.

L’executiu autonòmic contínua per seté any consecutiu amb la iniciativa Xarxa Llibres, un banc de llibres de text que en els cursos anteriors ha beneficiat més de 2,3 milions d’alumnes de Primària i Secundària en diferents cursos. El programa va arrancar el primer curs de la legislatura amb un xec de 200 euros per a l’adquisició de llibres de text i es va anar consolidant com a xarxa en els centres educatius públics i concertats. Aquest curs el programa servirà a 460.000 alumnes.

També es consolida l’augment de la inversió en beques de menjador, que enguany cobriran els menús de gairebé 145.000 alumnes. “Des de fa huit cursos l’augment de la inversió ha sigut d’un 43,6% fins a arribar als 75,4 milions d’euros d’aquest curs, i l’alumnat beneficiari ha pujat un 75% en huit cursos. Perquè s’entenga bé: tenim més de 62.000 estudiants més que es beneficien de la beca menjador que quan vam arribar”, va indicar Tamarit en la roda de premsa d’inici de curs. Durant aquest any, ha apuntat la consellera, Educació treballarà en un projecte legislatiu per a poder estabilitzar la plantilla incrementada en les dues últimes legislatures. Des del 2015 hi ha prop d’un 20% més de professors i el Consell ha augmentat el seu pressupost anual en més de mil milions d’euros.

34 milions d’euros per a beques universitàries

En paral·lel, per als alumnes en les etapes universitàries, la Conselleria d’Innovació i Universitats destinarà 34 milions d’euros per a huit tipus d’ajudes als estudis superiors. L’executiu autonòmic va aprovar una reducció de taxes en el decret de mesures per a fer front a la crisi i treballa en el pla de finançament amb les entitats públiques.

El departament que dirigeix Josefina Bueno ha aprovat un 10% de descompte en les taxes, que se suma al 20% aplicat ja el curs passat. Per al curs 2022/23, l’estudiantat valencià pot sol·licitar les beques d’estudis universitaris; beques salari lligades a renda; ajudes per a la finalització d’estudis universitaris; beques UNED; beques Erasmus; els Premis d’Excel·lència Acadèmica; ajudes complementàries a les beques del ministeri i ajudes al transport universitari. En el curs iniciat en 2021, les beques universitàries van beneficiar 68.218 persones, que en el 2015 van arribar a 53.407.