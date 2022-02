Berlanga segons Mariscal i altres premis nacionals de disseny

El bienni en què més s’ha al·ludit a allò berlanguià coincideix amb el centenari del naixement del director Luis García Berlanga. I el centenari de l’autor de Bienvenido, Mr Marshall!, al seu torn, amb una successió d’efemèrides i gales.

València, capital mundial del disseny el 2022, acull aquest 12 de febrer la 36a gala dels Premis Goya, i aprofita les celebracions per a reivindicar els seus noms propis. Una dotzena de rèpliques del bust de Goya s’han repartit per la ciutat i una infinitat de referències berlanguianes ompliran la capital. Dilluns, el Govern valencià destapava l’última: una reinterpretació de la seua imatge gràfica.

Cinc valencians guardonats amb el Premi Nacional del Disseny reinterpreten la cartelleria de cinc títols de Berlanga, aprofitant la seua iconografia per a homenatjar la icona. Bienvenido, Mr Marshall!, La vaquilla, La escopeta nacional, El verdugo i Plácido es veuen redibuixats i adaptats al nou context per Dani Nebot, Pepe Gimeno, Marisa Gallén, Nacho Lavernia i Javier Mariscal, respectivament.

En La vaquilla, Gimeno tracta d’evocar l’escena final, amb l’animal defallint entre dos bàndols que representa amb dues ensenyes en les banderilles; en La escopeta Nacional, Gallén, l’única dona en aquest encàrrec, volia representar “un disbarat amb un tret”. Per a Lavernia, El verdugo és un símptoma que “comèdia mes temps també és tragèdia”, alterant l’equació atribuïda a Woody Allen, i dibuixant “un home envoltat d’una societat tancada, grisa, alienadora”, amb l’amenaça del franquisme present; mentre que Nebot ha volgut reproduir la “finíssima ironia” de Bienvenido, Mr Marshall!. Mariscal, adjudicatari de la reinterpretació de Plácido, ha destacat que el cinema de Berlanga li fa a un sentir “que no està sol”, que té alguna cosa a compartir, i ha destacat el punt “tronat, caspós” de l’Espanya de postguerra, dibuixant, com els seus companys, paral·lelismes amb el context actual.

L’encàrrec de la Generalitat Valenciana pretén “enaltir l’obra del cineasta valencià l’any en què es commemora el centenari del seu naixement, així com donar suport a la celebració dels Premis Goya a la ciutat de València”, segons ha explicat la directora general de Promoció Institucional, Fernanda Escribano. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacat que aquestes celebracions ajuden a la “reactivació econòmica i social”, i especialment a la “recuperació emocional” després de la pandèmia. En Berlanga, apunta el dirigent valencià, admirador de la seua obra, es reflecteix “l’esperança” en la cultura i la condició social: “Les seues pel·lícules reflecteixen fidelment l’estil de vida mediterrani. A través de la ironia ens explicava un món negre, amb personatges que som nosaltres mateixos”. Per al dirigent, tot està en Berlanga.