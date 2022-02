El bisbat de Tortosa es resisteix a retirar simbologia franquista de l'església de Cinctorres

Una creu franquista als caiguts continua decorant la façana de l'església parroquial de Cinctorres, a la comarca castellonenca dels Ports. El consistori porta quasi quatre anys insistint al bisbat de Tortosa, titular de l'església, perquè l'autoritze a retirar la inscripció 'Presente' però no ha rebut cap resposta, segons ha denunciat el senador de Compromís Carles Mulet, que duu a terme una campanya per a la retirada de la simbologia franquista en els municipis espanyols.

Ja ho va sol·licitar al bisbat l'anterior alcalde socialista Antonio Ripollés i l'actual alcaldessa Mireia Mestre, de l'Agrupació per Cinctorres, ha tornat a reiterar la petició sense obtindre resposta.

"Se sol·licita autorització al Bisbat de Tortosa per a dur a terme la retirada de la façana de l'església parroquial, solament del text escrit en la part superior i inferior de la creu, romanent el símbol de la creu", diu la carta enviada pel consistori castellonenc.

La campanya de Compromís pretén agilitar la retirada de la simbologia franquista detectada en ciutats i municipis espanyols. "Ha servit per a posar blanc sobre negre en nombroses poblacions i pedanies i, si bé en la majoria de casos les autoritats han admés el desistiment, voluntari o no, en l'aplicació de la Llei de la Memòria Històrica i els han rebatejats en la xifra de més de 3.000 carrers i places, també és cert que han quedat tristament retratades algunes autoritats d'altres ajuntaments de l'Estat i el mateix Govern", ha indicat Mulet.

La coalició va enviar també cartes als bisbes espanyols i al mateix Papa perquè s'implique en l'eliminació del franquisme de les esglésies. L'Ajuntament de Cinctorres necessita l'autorització del bisbat, titular de l'església parroquial, per a retirar la inscripció franquista en compliment de l'acord de la comissió tècnica autonòmica que va aprovar el catàleg de vestigis de la Guerra Civil i de la dictadura. No obstant això, tal com indica l'actual alcaldessa, el bisbat no ha resolt l'autorització.

Mulet assenyala que "és trist que haja hagut de ser una formació xicoteta amb pocs recursos com Compromís la que haja propiciat una campanya tan senzilla com efectiva i que els qui han governat en els últims anys des de les institucions de tot un Estat no hagen mogut un sol dit per a retornar els noms populars a moltes places o per a dotar de noms dignes, igualitaris i democràtics allò que abans era d'una ignomínia evident i il·legal".